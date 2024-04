Somit ist es nur naheliegend, dass der Vize-Weltmeister von 2002 in der ran Bundesliga Webshow am Dienstag seine Einschätzungen zur höchsten deutschen Spielklasse und dem fast schon entschiedenen Kampf um die Meisterschaft abgab.

... das 0:2 der Bayern gegen den BVB: "Ich glaube, es war schon eine Riesen-Überraschung für uns alle. Sie haben lange nicht in München gewonnen und der FC Bayern hat es vor der Länderspielpause gut gemacht. Sie hatten von Anfang an einen Plan, haben wenig Platz gelassen, sind früh drauf und waren eiskalt vor dem Tor. Bayern hatte auch keinen guten Tag."

Bayer 04 Leverkusen: Alle späten Tore der Alonso-Elf Alleine in der Bundesliga konnte Bayer Leverkusen neun Punkte durch späte Treffer einfahren. Auch das Weiterkommen im Pokal und der Europa League gelang teilweise in letzter Minute. ran zeigt alle entscheidenden späten Tore der Bayer-Elf in der bisherigen Saison.

... eine sofortige Trennung von Tuchel: "Das kann man sicherlich machen, man muss aber auch an den FC Bayern denken. Holt man jemanden für die letzten paar Spiele, der in der Champions League so weit kommen soll wie möglich oder nimmt man einen Trainer, der einen Umbruch in die Hand nimmt? Es ist auch eine Frage der Alternativen."

Xabi Alonso "setzt sich mit der Meisterschaft ein Denkmal"

... Hermann Gerland als kurzfristige Lösung: "Er hat 30 Jahre beim FC Bayern gearbeitet, viele Spieler entdeckt. Er könnte das Ruder in der Champions League vielleicht noch herumreißen. Und dann hat man Zeit, einen richtigen Nachfolger für Tuchel zu finden."

... den Lauf von Bayer Leverkusen: "Sie strotzen unfassbar vor Selbstvertrauen. Sie wissen, dass sie jederzeit zuschlagen können, geben immer Vollgas und verwalten nicht. Das ist zu 100 Prozent verdient und kein Glück."

... den Verbleib von Xabi Alonso: "Ich glaube, er weiß, dass er noch Zeit braucht. Er setzt sich jetzt mit der Meisterschaft ein Denkmal. Bei Bayern fängst du bei 0 an, sie haben keinen Titel geholt. In Liverpool müsste er in die Fußstapfen von Jürgen Klopp treten, das ist unfassbar schwierig. Ich denke, er hat sich viele Gedanken gemacht und kann in Leverkusen am besten reifen."