Dank Safonow: PSG gewinnt auch den Interkontinental-Pokal

Paris Saint-Germain hat das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit dem sechsten Titel abgeschlossen.

Das Team von Trainer Luis Enrique gewann durch ein 2:1 im Elfmeterschießen gegen Brasiliens Meister CR Flamengo auch den Interkontinental-Pokal der FIFA. Nach 120 Minuten hatte es in Al-Rayyan/Katar 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Schlussmann Matwei Safonow, der erneut den verletzten Stammtorhüter Lucas Chevalier vertrat, hielt gleich vier Elfmeter. Somit war auch der Fehlschuss von Ousmane Dembélé, der einen Tag zuvor ebenfalls in Katar zum Weltfußballer des Jahres 2025 gekürt worden war, egal.

In der regulären Spielzeit hatte Chwitscha Kwarazchelia (38.) Paris zunächst in Führung gebracht. Das Team aus Rio de Janeiro kam vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino durch einen von Jorginho verwandelten Foulelfmeter (62.) jedoch zum Ausgleich.