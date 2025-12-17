Esports
FIFA-Comeback! Mega-Konzern bringt beliebte Fußballsimulation wieder an den Start
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 19:58 Uhr
- ran.de
Streaming-Dienstleister Netflix hat für das Jahr 2026 die Rückkehr der Fußball-Simulation FIFA bekanntgegeben.
Pünktlich für das WM-Jahr 2026 gibt es das große Comeback eines Gaming-Klassikers. Die Fußball-Simulation FIFA feiert die Rückkehr auf den Markt.
Streamingdienst Netflix hat am Mittwoch in Kooperation mit "Delphi Interactive" eine neue FIFA-Version (vorwiegend für das Smartphone) angekündigt.
"Die FIFA-Weltmeisterschaft wird das kulturelle Ereignis des Jahres 2026 sein, und jetzt können Fans ihre Leidenschaft ausleben, indem sie das Spiel direkt in ihr Wohnzimmer holen", wird Alain Tascan, Präsident der Spieleabteilung bei Netflix, in der Pressemitteilung zitiert, "wir wollen den Fußball zu seinen Wurzeln zurückführen – mit einem Spiel, das jeder per Knopfdruck spielen kann".
"Die FIFA freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Netflix Games und Delphi Interactive im Vorfeld der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Diese bedeutende Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement der FIFA für Innovationen im Bereich der Fußballspiele", heißt es in der Pressemitteilung von FIFA-Präsident Gianni Infantino.
"Gemeinsam mit FIFA und Netflix Games entwickelt Delphi ein Spiel, das dem beliebtesten Sport der Welt gerecht wird – ein Spiel, das jeder überall spielen und sofort die Magie des Fußballs spüren kann", erklärte Andy Kleinman, Präsident von Delphi Interactive.
Zudem bestätigte Netflix, dass das Spiel neben den Smartphones auch auf ausgewählten Fernsehgeräten in bestimmten Ländern verfügbar sein wird. Wann genau Netflix Games das Spiel auf den Markt bringen wird, ist noch offen.