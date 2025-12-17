FIFA-Comeback! Mega-Konzern bringt beliebte Fußballsimulation wieder an den Start

Streaming-Dienstleister Netflix hat für das Jahr 2026 die Rückkehr der Fußball-Simulation FIFA bekanntgegeben.

Pünktlich für das WM-Jahr 2026 gibt es das große Comeback eines Gaming-Klassikers. Die Fußball-Simulation FIFA feiert die Rückkehr auf den Markt.

Streamingdienst Netflix hat am Mittwoch in Kooperation mit "Delphi Interactive" eine neue FIFA-Version (vorwiegend für das Smartphone) angekündigt.

"Die FIFA-Weltmeisterschaft wird das kulturelle Ereignis des Jahres 2026 sein, und jetzt können Fans ihre Leidenschaft ausleben, indem sie das Spiel direkt in ihr Wohnzimmer holen", wird Alain Tascan, Präsident der Spieleabteilung bei Netflix, in der Pressemitteilung zitiert, "wir wollen den Fußball zu seinen Wurzeln zurückführen – mit einem Spiel, das jeder per Knopfdruck spielen kann".