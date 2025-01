"Es entstehen Konstellationen, da sollte man nicht zögern, sie umzusetzen. Die Chance, Niklas in unseren Kreis zu holen, war so eine Möglichkeit", wird Sportdirektor Klemens Hartenbach in der Mitteilung zitiert. SC-Trainer Julian Schuster hatte in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum schon durchblicken lassen, dass Beste noch keine Option für das Spiel beim VfL am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im Live-Ticker bei ran.de ) sein wird.

Der SC Freiburg hat wie erwartet Flügelspieler Jan-Niklas Beste (26) von Benfica Lissabon verpflichtet. Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, wurde über die Vertragsinhalte Stillschweigen vereinbart. Der Pay-TV Sender "Sky" hatte zuvor über eine Ablöse von acht Millionen Euro plus Boni spekuliert. Auch der "kicker" ging von ähnlichen Summen aus.

Die Gerüchte um Jan-Niklas Beste begleiten uns bereits die gesamte Winterpause. Nun herrscht endlich Klarheit. Der Ex-Heidenheimer kehrt mit sofortiger Wirkung in die Bundesliga zurück.

Beste freut sich auf Bundesliga-Rückkehr

Beste selbst "habe sehr große Lust auf die Bundesliga" und in den Gesprächen mit dem Sport-Club "habe die Chemie gestimmt". Der Flügelspieler wechselte im vergangenen Sommer vom 1. FC Heidenheim nach Lissabon und kam für den Rekordmeister in Liga, Champions League und nationalen Pokalwettbewerben lediglich in 22 Spielen zum Einsatz.

Der Stern von Beste war in der Saison 2023/24 aufgegangen, indem er in der Bundesliga 21 Torbeteiligungen für Heidenheim markieren konnte. Im März 2024 wurde er erstmals in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen, verpasste eine EM-Teilnahme aber knapp.