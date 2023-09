Füllkrug trifft: BVB grüßt als Spitzenreiter für eine Nacht

Mats Hummels

Es ist nicht der Abend von Hummels. Der Routinier bringt kaum einen Ball nach vorne an und bringt sich mit einem Fehlpass in der 23. Minute selbst in die Bredouille. Kann Stach nur noch knapp an der Strafraumgrenze foulen und verursacht den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Kramaric. Ein Unsicherheitsfaktor. ran-Note: 5 © Thomas Frey