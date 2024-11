TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig: Hoffenheim jubelt bei Ilzer-Debüt

Hoffenheim schlägt RB Leipzig beim Debüt des neuen Trainers Christian Ilzer trotz dreimaligem Rückstand. Die Leipziger stehen vor ihrem Spiel bei Inter Mailand unter Druck.

Christian Ilzer hat einen perfekten Einstand als Trainer der TSG Hoffenheim gefeiert. Unter der Regie des neuen österreichischen Trainer gewannen die Kraichgauer am 11. Spieltag der Bundesliga nach einem wilden Schlagabtausch trotz dreimaligem Rückstand 4:3 (1:2) gegen RB Leipzig.

Doppelpacker Adam Hlozek (17./82.), Tom Bischof (50.) und Jacob Bruun Larsen (86.) trafen für die Hoffenheimer, die zuvor in drei Partien ohne Sieg und Tor geblieben waren. Schon am Donnerstag geht es für die TSG in der Europa League bei den Portugiesen von Sporting Braga weiter.

Die Treffer von Willi Orban (15.) und Antonio Nusa (19.) sowie ein Eigentor von Stanley Nsoki (67.) brachten den ersatzgeschwächten Leipzigern nichts. In der Champions League stehen die Sachsen nach vier Pleiten in vier Begegnungen am Dienstag bei Inter Mailand gewaltig unter Druck.

Der 47 Jahre alte Ilzer ist vor rund einer Woche vom österreichischen Meister Sturm Graz nach Hoffenheim gekommen. Dort beerbte er den zuletzt erfolglosen Pellegrino Matarazzo. In Ilzer, Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und dem Technischen Direktor Paul Pajduch bestimmen nun drei Ex-Grazer die TSG-Geschicke.