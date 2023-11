Union Berlin hat nach der historischen Talfahrt mit 14 Spielen in Serie ohne Sieg die Reißleine gezogen und sich von Trainer Urs Fischer getrennt. Das bestätigte der Klub in einer offiziellen Mitteilung. Demnach sei die Entscheidung einvernehmlich getroffen worden.

Fischer erklärte, die vergangenen Wochen hätten "sehr viel Kraft gekostet. Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar." Es fühle sich für den 57-Jährigen "richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert".

Fischer hatte Union im Sommer 2018 übernommen und war seither maßgeblich für die erfolgreichste Periode der Klubgeschichte verantwortlich. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga schaffte der Schweizer nicht nur souverän den Klassenerhalt, sondern führte die Köpenicker anschließend drei Jahre in Folge in den Europapokal.

Höhepunkt der Entwicklung war die erstmalige Qualifikation für die Champions League durch Platz vier in der Vorsaison. Als Lohn wurde Fischer anschließend zum "Trainer des Jahres" gewählt.