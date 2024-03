Union Berlin vs. BVB heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es für Borussia Dortmund gegen Union Berlin. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Beim BVB rumort es. Nach der 2:3-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim, steht Trainer Edin Terzic stark in der Kritik. Kurz vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen Union Berlin hat der 41-Jährige auf die Diskussionen rund um seine Person reagiert.

"Ich habe mir abgewöhnt, dass ich die Dinge so nah an mich heranlasse. Ich kriege das alles nicht so wirklich mit und habe es auch nicht so wirklich verfolgt. Ehrlich gesagt wundert es mich aber nicht. Wenn man für einen so großen Verein arbeitet, dann ist es logisch, dass es nach einer Woche mit zwei Unentschieden und einer Niederlage unruhig wird. Aber das ist auch schon die ganze Saison so. Ich will mit Lösungen und Ideen vorweg gehen und die Jungs nicht verunsichern", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Die Stimmung in Dortmund dürfte bei einer weiteren Pleite immer düsterer werden. Besonders ärgerlich für Edin Terzic: Der BVB muss in der Hauptstadt womöglich erneut auf Keeper Gregor Kobel verzichten. Beim Schweizer werde es "diese Woche noch eng".

In den vergangenen beiden Partien wurde Kobel von Alexander Meyer ersetzt.