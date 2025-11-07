Union Berlin vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

Der FC Bayern München muss am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison auswärts bei Union Berlin ran. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München befindet sich weiter in absoluter Topform. Trotz der Rotation am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen konnte man sich souverän mit 3:0 durchsetzen. Mit 27 Punkten an neun Spieltagen holte man bisher die maximale Ausbeute in der Bundesliga.

Nun wartet am 10. Spieltag der 1. FC Union Berlin auf den Rekordmeister. Die Berliner sind unter Steffen Baumgart solide in die Saison gestartet und stehen mit elf Punkten aus neun Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz im Mittelfeld der Bundesliga.

In der vergangenen Saison gab es an der Alten Försterei im März ein 1:1-Unentschieden. Ob die Berliner den FCB auch in dieser Saison wieder ärgern können und damit die ersten Punkte abnehmen, bleibt abzuwarten.

ran zeigt euch, wie ihr die Partie heute live im Ticker, TV und Livestream verfolgen könnt.