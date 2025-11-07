Anzeige
Fussball/NFL

Oliver Bierhoff über Auslandsspiele: "Würde mich nicht dagegen wehren"

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 21:53 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Der frühere Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff sieht in Auslandsspielen nach dem Vorbild der National Football League (NFL) eine Chance für den Fußball.

"Vereinzelt kann man das glaube ich machen. Man unterschätzt den Hunger, den die Fans dort haben. Die wollen ihre Stars sehen, die wollen ihre Mannschaften sehen. Da kann man etwas für den Fußball im Allgemeinen tun", sagte der 57-Jährige am Freitag bei einem "Bild"-Event anlässlich des NFL-Games in Berlin.

Auf der einen Seite seien es natürlich immer weite Reisen für die Spieler, räumte Bierhoff ein: "Auf der anderen Seite, wenn man neue Märkte gewinnen und seinen Umsatz steigern will, dann wird man wahrscheinlich im eigenen Land nicht mehr groß etwas machen können."

Auch in der Major League Soccer (MLS) würden Mannschaften teilweise mehrere Stunden fliegen. "Das ist natürlich schwierig im vollen Kalender des Fußballs, aber ich würde mich generell erst einmal nicht dagegen wehren", sagte Bierhoff, der seit 2023 als Berater für die New England Patriots agiert.

Watzke sieht Auslandsspiele kritisch

Auf Bundesliga-Seite steht man dem Thema Auslandsspiele weiterhin kritisch gegenüber. "Wir haben in Deutschland eine andere Vorstellung, weil wir etwas traditionsbehafteter sind", erklärte Hans-Joachim Watzke. "Dass wir ein Meisterschaftsspiel im Ausland machen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht und das möchte ich auch nicht", betonte der Präsidiumssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vor dem DFB-Debüt

1 / 24
<strong>Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vorm DFB-Debüt</strong><br><em>Kölns Shootingstar Said El Mala (li.) wurde für die DFB-Länderspiele im November 2025 erstmals zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Der 19-Jährige hat bislang nur neun Bundesliga-Spiele bestritten und steht nun vor dem DFB-Debüt. <strong>ran</strong> zeigt die deutschen Nationalspieler mit der geringsten Bundesliga-Erfahrung vor dem ersten A-Länderspiel.&nbsp;(Stand: 7. November 2025, Quelle: transfermarkt.de)</em>
© Getty Images/imago

Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vorm DFB-Debüt
Kölns Shootingstar Said El Mala (li.) wurde für die DFB-Länderspiele im November 2025 erstmals zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Der 19-Jährige hat bislang nur neun Bundesliga-Spiele bestritten und steht nun vor dem DFB-Debüt. ran zeigt die deutschen Nationalspieler mit der geringsten Bundesliga-Erfahrung vor dem ersten A-Länderspiel. (Stand: 7. November 2025, Quelle: transfermarkt.de)

<strong>Michael Rummenigge</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12<br>DFB-Debüt am: 26. Oktober 1983<br>Verein: FC Bayern München
© imago

Michael Rummenigge
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12
DFB-Debüt am: 26. Oktober 1983
Verein: FC Bayern München

<strong>Karl Allgöwer</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12<br>DFB-Debüt am: 19. November 1980<br>Verein: VfB Stuttgart
© IMAGO/Schirner Sportfoto

Karl Allgöwer
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12
DFB-Debüt am: 19. November 1980
Verein: VfB Stuttgart

<strong>Jonas Hector</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 11<br>DFB-Debüt am: 14. November 2014<br>Verein: 1. FC Köln
© 2014 Getty Images

Jonas Hector
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 11
DFB-Debüt am: 14. November 2014
Verein: 1. FC Köln

<strong>Said El Mala</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem möglichen DFB-Debüt: 9<br>DFB-Debüt möglicherweise gegen Luxemburg (14. November 2025) oder die Slowakei (17. November 2025)<br>Verein: 1. FC Köln
© 2025 Getty Images

Said El Mala
Bundesliga-Einsätze vor dem möglichen DFB-Debüt: 9
DFB-Debüt möglicherweise gegen Luxemburg (14. November 2025) oder die Slowakei (17. November 2025)
Verein: 1. FC Köln

<strong>Serge Gnabry</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 9<br>DFB-Debüt am: 11. November 2016<br>Verein: SV Werder Bremen
© 2016 Getty Images

Serge Gnabry
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 9
DFB-Debüt am: 11. November 2016
Verein: SV Werder Bremen

<strong>Zoltan Sebescen</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8<br>DFB-Debüt am: 23. Februar 2000<br>Verein: VfL Wolfsburg
© Getty Images

Zoltan Sebescen
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8
DFB-Debüt am: 23. Februar 2000
Verein: VfL Wolfsburg

<strong>Fredi Bobic</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8<br>DFB-Debüt am: 12. Oktober 1994<br>Verein: VfB Stuttgart
© IMAGO/Sportfoto Rudel

Fredi Bobic
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8
DFB-Debüt am: 12. Oktober 1994
Verein: VfB Stuttgart

Lukas Sinkiewicz<br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7<br>DFB-Debüt am: 3. September 2005<br>Verein: 1. FC Köln
© imago/Laci Perenyi

Lukas Sinkiewicz
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7
DFB-Debüt am: 3. September 2005
Verein: 1. FC Köln

<strong>Günter Netzer</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7<br>DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965<br>Verein: Borussia Mönchengladbach
© imago sportfotodienst

Günter Netzer
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7
DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965
Verein: Borussia Mönchengladbach

<strong>Rudolf Nafziger</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7<br>DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965<br>Verein: FC Bayern München
© imago sportfotodienst

Rudolf Nafziger
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7
DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965
Verein: FC Bayern München

<strong>Franz Beckenbauer</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 6<br>DFB-Debüt am: 26. September 1965<br>Verein: FC Bayern München
© IMAGO/Schirner Sportfoto

Franz Beckenbauer
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 6
DFB-Debüt am: 26. September 1965
Verein: FC Bayern München

<strong>Wolfgang Overath</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5<br>DFB-Debüt am: 28. September 1963<br>Verein: 1. FC Köln
© imago/Horstmüller

Wolfgang Overath
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5
DFB-Debüt am: 28. September 1963
Verein: 1. FC Köln

<strong>Werner Krämer</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5<br>DFB-Debüt am: 28. September 1963<br>Verein: MSV Duisburg
© IMAGO/Horstmüller

Werner Krämer
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5
DFB-Debüt am: 28. September 1963
Verein: MSV Duisburg

<strong>Stan Libuda</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5<br>DFB-Debüt am: 28. September 1963<br>Verein: FC Schalke 04
© imago/Horstmüller

Stan Libuda
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5
DFB-Debüt am: 28. September 1963
Verein: FC Schalke 04

<strong>Marko Marin</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 4<br>DFB-Debüt am: 27. Mai 2008<br>Verein: Borussia Mönchengladbach
© 2008 Getty Images

Marko Marin
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 4
DFB-Debüt am: 27. Mai 2008
Verein: Borussia Mönchengladbach

<strong>David Raum</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3<br>DFB-Debüt am: 5. September 2021<br>Verein: 1899 Hoffenheim
© 2021 Getty Images

David Raum
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3
DFB-Debüt am: 5. September 2021
Verein: 1899 Hoffenheim

<strong>Yann Bisseck</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3<br>DFB-Debüt am: 23. März 2025<br>Verein: 1. FC Köln
© 2025 Getty Images

Yann Bisseck
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3
DFB-Debüt am: 23. März 2025
Verein: 1. FC Köln

<strong>Arne Friedrich</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 2<br>DFB-Debüt am: 21. August 2002<br>Verein: Hertha BSC
© Bongarts

Arne Friedrich
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 2
DFB-Debüt am: 21. August 2002
Verein: Hertha BSC

<strong>Karim Adeyemi</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0<br>DFB-Debüt am: 5. September 2021<br>Verein: Red Bull Salzburg
© 2021 Getty Images

Karim Adeyemi
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0
DFB-Debüt am: 5. September 2021
Verein: Red Bull Salzburg

<strong>Robin Gosens</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0<br>DFB-Debüt am: 3. September 2020<br>Verein: Atalanta Bergamo
© 2020 Getty Images

Robin Gosens
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0
DFB-Debüt am: 3. September 2020
Verein: Atalanta Bergamo

<strong>Shkodran Mustafi</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0<br>DFB-Debüt am: 13. Mai 2014<br>Verein: Sampdoria Genua
© 2014 Getty Images

Shkodran Mustafi
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0
DFB-Debüt am: 13. Mai 2014
Verein: Sampdoria Genua

<strong>Thomas Hitzlsperger</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0<br>DFB-Debüt am: 9. Oktober 2004<br>Verein: Aston Villa
© Bongarts

Thomas Hitzlsperger
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0
DFB-Debüt am: 9. Oktober 2004
Verein: Aston Villa

<strong>Robert Huth</strong><br>Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0<br>DFB-Debüt am: 18. August 2004<br>Verein: FC Chelsea
© Bongarts

Robert Huth
Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0
DFB-Debüt am: 18. August 2004
Verein: FC Chelsea

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer ist "der Meinung, dass die Bundesliga nach Deutschland gehört." Hierzulande gebe es "eine unheimlich große Fangemeinde, ein unheimlich begeisterungsfähiges und fußballkundiges Publikum - und das will die Bundesligisten natürlich zu Hause sehen."

Watzke sieht die NFL dennoch auch als Vorbild. Beim Thema Vermarktung sei diese ganz weit vorne, erklärte er: "Da müsste man ja ein bisschen bescheuert sein, wenn man nicht sieht, dass man da auch ein bisschen was lernen kann. Aber wir haben unsere Grenzen."

