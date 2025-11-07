Bundesliga: Nach Wirbel um Post gegen Jackson Irvine - FC St. Pauli sanktioniert Aufsichtsrat

Das ganze Chaos um Jackson Irvine und seine Haltung zum Nahost-Konflikt soll nun endlich ein Ende finden.

Nach dem Wirbel um Kapitän Jackson Irvine hat der FC St. Pauli seinen Aufsichtsrat René Born sanktioniert.

Das Gremiumsmitglied, das den Australier bei Instagram angegriffen hatte, erhielt laut Klubangaben eine Geldstrafe.

Diese soll an Jugendabteilungen für Awareness-Schulungen gespendet werden.