10. Spieltag der Bundesliga

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 08.11.2025
  • 10:04 Uhr
Der Hamburger SV wird am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Dortmund im Volksparkstadion empfangen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund muss am 10. Spieltag der Bundesliga im Norden beim Hamburger SV antreten und wird dabei wichtige drei Punkte vor der Länderspielpause sammeln wollen.

Nach zwei knappen 1:0-Siegen in Folge gegen Köln und in Augsburg steht man mit 20 Punkten auf dem dritten Platz. Die Hamburger sind derweil mit acht Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Nach dem 4:0-Erfolg gegen Mainz am sechsten Spieltag setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin. Zuletzt fingen sich die Hamburger in Köln eine 1:4-Pleite ein.

Diese Niederlagenserie soll nun gestoppt werden. ran zeigt euch, wie ihr die Partie live im Ticker, TV und Livestream verfolgen könnt.

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Spiel: Hamburger SV vs. Borussia Dortmund
  • Wettbewerb: Bundesliga; 10. Spieltag
  • Datum: 8. November 2025
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)

Bundesliga live: Läuft die Partie Hamburg gegen Dortmund im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem HSV und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.

HSV vs. BVB live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Hamburg gegen Dortmund live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Hamburg gegen Dortmund live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Borussia Dortmund zu Gast in Hamburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Hamburg gegen Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

HSV vs. BVB live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Hamburger SV vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 8. November 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Merlin Polzin (Hamburger SV), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
