Union Berlin vs. VfL Bochum: Feuerzeug-Eklat - wie geht es weiter? Verfahren und mögliche Strafen

Wie die ausfallen, muss sich aber noch zeigen. Möglich ist einiges. Doch was genau? Und wie geht es konkret weiter? Und gibt es Präzedenzfälle?

Union Berlin - VfL Bochum: Was ist passiert?

Am Samstag wurde im Rahmen des 14. Spieltags die Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit fast eine halbe Stunde lang unterbrochen, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes aus dem Union-Block von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde.