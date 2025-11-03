Anzeige
Bundesliga

VAR - Dietmar Hamann mit harter Kritik: "Das reißt dem Fußball das Herz raus"

  • Veröffentlicht: 03.11.2025
  • 11:10 Uhr
  • Leon Kerninger

Nach einer erneut aufgekommenen Debatte um den Videobeweis nach dem Sonntag-Spiel in der Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV sprach Didi Hamann in der Sendung "Sky90" über den VAR.

Die Diskussion über den Einsatz des Video-Assistant-Referee dauert weiter an. Nach einer minutenlangen Überprüfung des schlussendlich zurückgenommenen Anschlusstreffers des HSV, welches auf Foul und Abseits geprüft wurde, hielt Hamann an Kritik nicht zurück.

"Wir haben das jetzt sieben Jahre. Sind wir weiter als vor sieben Jahren? Und nochmal: Wenn du in der dritten Liga ein Spiel anschaust, ohne Videoassistent oder Videobeweis. Das ist ein anderer Sport. Das ist der Sport so, wie er sein sollte. Der Ball ist im Tor und es ist Tor. Und dem Fußball reißt das das Herz raus", so Hamann in der Debatte mit den Ex-Spielern Sebastian Rode und Patrick Helmes.

Anzeige
Anzeige

VAR-Aufreger: "Haben wenig bis nichts gewonnen, haben viel bis alles verloren"

Für Hamann gibt es in der Gegenüberstellung der Pros und Kontras einen klare Meinung: "Und wir haben wenig bis nichts gewonnen, haben viel bis alles verloren. Und was wir gewonnen haben, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir verloren haben."

Für den ehemaligen Liverpool-Spieler sollte die Entscheidungskraft klar bei den Referees liegen: "Diese Entscheidungshoheit hat bei den Schiedsrichtern zu sein, das ist schon lange nicht mehr so. Und die Qualität der Entscheidungen der Schiedsrichter würde sich wieder verbessern, wenn sie wissen, dass was sie pfeifen das steht."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Mehr News und Videos
FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
News

Bischof glänzt in neuer Rolle: Winkt jetzt sogar die WM?

  • 03.11.2025
  • 12:10 Uhr
Thomas Müller und Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Müller-Rückkehr? Bayern-Boss macht Andeutung

  • 03.11.2025
  • 11:24 Uhr
Im Disput: Daniel Schlager (l.) und Merlin Polzin
News

Schiri-Frust beim HSV: Schiedsrichter Schlager erklärt sich

  • 03.11.2025
  • 10:15 Uhr
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen
News

Bayern-Boss schlägt Alarm: Buli abgehängt!

  • 03.11.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1065645534
News

Entlassung von ten Hag: Bayer-Boss enthüllt brisante Details

  • 03.11.2025
  • 08:49 Uhr
Thomas Tuchel (FC Bayern Muenchen, Trainer) Deutschland *** Thomas Tuchel FC Bayern Muenchen, Coach Germany Copyright: xGrantxHubbsxUpdate
News

Tuchel war wohl Topkandidat bei Premier-League-Klub

  • 03.11.2025
  • 08:07 Uhr
Christian Ilzer zufrieden nach Sieg in Wolfsburg
News

Pokal-Aus abgeschüttelt: Hoffenheim charakterstark

  • 03.11.2025
  • 05:47 Uhr
Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung
News

Bayern-JHV: Fan-Kritik wegen Boateng - Hainer kontert

  • 03.11.2025
  • 00:51 Uhr
Längere Zwangspause für Can Uzun (M.)
News

Muskelverletzung: Frankfurt "bis auf Weiteres" ohne Uzun

  • 02.11.2025
  • 22:40 Uhr
Eberl
News

Tausch mit DFB-Star? Topklub macht bei FCB-Wunschspieler Ernst

  • 02.11.2025
  • 21:58 Uhr