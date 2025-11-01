VAR-Frust bei den Fans, kein Gewinner auf dem Platz: Der SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie fortgesetzt und tritt in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Bei Union Berlin kam das Team von Trainer Julian Schuster am Samstag nach einem mauen Spiel inklusive zwei aberkannter Treffer nur zu einem 0:0. Damit sind die Breisgauer nun fünf Liga-Partien in Folge ohne Erfolg. Für Aufregung sorgten die Tore von Freiburgs Matthias Ginter (17./Handspiel) und Union-Mittelstürmer Andrej Ilic (63./Abseits), die nach Intervention des VAR und entsprechend längeren Unterbrechungen zurückgepfiffen wurden. Heiko Herrlich adelt Vincent Kompany: "Einer wie Jupp Heynckes"

Mit zehn Punkten aus neun Ligaspielen steckt der Sport-Club im grauen Tabellenmittelfeld fest - so wie auch Union. Die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart steht bei nur einem Sieg aus fünf Spielen und liegt lediglich einen Punkt vor der Schuster-Elf.

Schäfer und Manzambi mit Torversuchen aus der Distanz In der ausverkauften Alten Försterei bemühten sich die Gäste früh um Ballkontrolle, Union verlegte sich wie gewohnt auf Konter. So richtig gefährlich wurden beide Teams zu Beginn vorerst nicht, Berlins Andras Schäfer (10.) und Freiburgs Johan Manzambi (11.) prüften die gegnerischen Torhüter aus der Ferne.

Folgerichtig schien in dieser spielerisch schwachen Phase die Freiburger Führung nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste, die Ginter im Getümmel ins Netz beförderte. Da sich der 2014er-Weltmeister den Ball aber zunächst an die Hand geköpft hatte, nahm Schiedsrichter Sören Storks den Treffer nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurück. Im Anschluss flachte die Partie deutlich ab. Unions kompakte Verteidigung hegte die Freiburger gut ein, selbst fehlten den Gastgebern in der Offensive jedoch die Ideen. Erst kurz vor der Pause wurden die Breisgauer wieder zwingender. Nach tollem Pass von Maximilian Eggestein tauchte Beste (38.) alleine vor dem Tor auf, zielte jedoch knapp links vorbei.

Ilic-Tor wird vom VAR einkassiert Auch nach der Pause sahen die 22.012 Zuschauer eine zähe Partie, in der meist Standardsituationen für gefährliche Aktionen sorgten. So köpfte Freiburgs Lucas Höler (53.) nach Ecke nur knapp drüber.

