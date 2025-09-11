Der belgische Klub KRC Genk stichelt nach dem geplatzten Wechsel von Hyeon-Gyu Oh gegen den VfB Stuttgart.

Auch über eine Woche nach dem geplatzten Transfer von Hyeon-Gyu Oh zum VfB Stuttgart ist man bei dessen Klub KRC Genk wohl noch immer nicht gut auf die Schwaben zu sprechen.

Nun verhöhnten die Belgier den VfB sogar in den sozialen Medien, nachdem Oh für Südkoreas Nationalmannschaft im Testspiel gegen Mexiko je einen Treffer erzielte und vorbereitete.

"Oh gegen medizinische Tests: 1:0. Er erzielte ein Tor, bereitete eins vor und hinterließ seinen Stempel im Spiel gegen Mexiko", schrieb Genk auf dem offiziellen "x"-Account des Klubs.

Hintergrund dieses provokanten Posts sind die Geschehnisse zwischen Stuttgart und Genk rund um den Transfer-Deadline-Day.