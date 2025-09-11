Anzeige
VfB Stuttgart: KRC Genk veräppelt Schwaben nach geplatztem Transfer von Hyeon-Gyu Oh

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 22:07 Uhr
  • ran.de

Der belgische Klub KRC Genk stichelt nach dem geplatzten Wechsel von Hyeon-Gyu Oh gegen den VfB Stuttgart.

Auch über eine Woche nach dem geplatzten Transfer von Hyeon-Gyu Oh zum VfB Stuttgart ist man bei dessen Klub KRC Genk wohl noch immer nicht gut auf die Schwaben zu sprechen.

Nun verhöhnten die Belgier den VfB sogar in den sozialen Medien, nachdem Oh für Südkoreas Nationalmannschaft im Testspiel gegen Mexiko je einen Treffer erzielte und vorbereitete.

"Oh gegen medizinische Tests: 1:0. Er erzielte ein Tor, bereitete eins vor und hinterließ seinen Stempel im Spiel gegen Mexiko", schrieb Genk auf dem offiziellen "x"-Account des Klubs.

Hintergrund dieses provokanten Posts sind die Geschehnisse zwischen Stuttgart und Genk rund um den Transfer-Deadline-Day.

Eigentlich sollte Oh für kolportierte 25 Millionen Euro von Genk nach Stuttgart wechseln. Allerdings bereitete den VfB-Ärzten beim Medizincheck offenbar das Knie des Stürmers Sorgen.

Dabei soll es wohl um mögliche Folgeschäden eines vor neun Monaten erlittenen Kreuzbandrisses gegangen sein. Deshalb wollte Stuttgart angeblich die Ablösesumme um fünf Millionen Euro nach unten drücken. Dies akzeptierte Genk aber nicht und die Belgier sprangen ab. Dadurch kam der Transfer des 24-Jährigen letztlich nicht zustande.

