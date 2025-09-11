FC Bayern: Wasserschaden in Forsthaus von Manuel Neuer

Im Forsthaus Valepp von Bayern Münchens Star-Torhüter Manuel Neuer entsteht ein teurer Wasserschaden.

Während es für Manuel Neuer und den FC Bayern München schon wieder recht rund läuft, muss der Star-Keeper des Rekordmeisters privat bei einem seiner Geschäfte einen Rückschlag hinnehmen.

Wie der "Münchner Merkur" und die "Bild" berichten, ereignete sich in Neuers Forsthaus Valepp an der deutsch-österreichischen Grenze ein großer Wasserschaden.

Ausgelöst wurde dieser den Berichten nach durch eine undichte Leitung bei einer Dusche in einem nicht bewohnten Zimmer im Dachgeschoss.