FC Bayern: Wasserschaden in Forsthaus von Manuel Neuer
- Aktualisiert: 11.09.2025
- 19:03 Uhr
- ran.de
Im Forsthaus Valepp von Bayern Münchens Star-Torhüter Manuel Neuer entsteht ein teurer Wasserschaden.
Während es für Manuel Neuer und den FC Bayern München schon wieder recht rund läuft, muss der Star-Keeper des Rekordmeisters privat bei einem seiner Geschäfte einen Rückschlag hinnehmen.
Wie der "Münchner Merkur" und die "Bild" berichten, ereignete sich in Neuers Forsthaus Valepp an der deutsch-österreichischen Grenze ein großer Wasserschaden.
Ausgelöst wurde dieser den Berichten nach durch eine undichte Leitung bei einer Dusche in einem nicht bewohnten Zimmer im Dachgeschoss.
"Viele Kubikmeter Wasser wurden in die historischen Wände und Decken gespült", sagte Neuers Geschäftspartner Johannes Rabl dem "Münchner Merkur". Den Schaden bezifferte er auf "mehrere Hunderttausend Euro. Gott sei Dank sind wir gut versichert, und der Außenbetrieb ist davon nicht betroffen."
Neuer und Rabl steckten Millionen in Renovierung
Erst im Jahr 2024 wurde die Pension samt Restaurant nach millionenschwerer Renovierung wieder eröffnet. Die Kosten für die zwei Jahre andauernde Restauration des Forsthauses von 1842 soll sich auf sechs Millionen Euro belaufen haben
Nach der erfolgreichen Sanierung samt Auflagen wegen des Denkmalschutzes erhielten Neuer und Rabl 2024 den Denkmalschutzpreis des Landkreises Miesbach.
Die durch den Wasserschaden notwendigen Arbeiten sollen nun mindestens noch für den restlichen September 2025 andauern.
"Wir wussten von Anfang an, dass dieses Haus eine Lebensaufgabe ist und wollten ein weiteres Kapitel in der Geschichte des 180 Jahre alten Forsthauses schreiben, für weitere 180 Jahre. Bei der Vertragsunterzeichnung mit den Staatsforsten lag der Patient schon mit offenem Brustkorb da", sagte Rabl.