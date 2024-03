Binnen eines Jahres hat sich Hoeneß zu einer der heißesten Aktien auf dem deutschen Trainermarkt entwickelt. Im April 2023 übernahm er einen VfB Stuttgart, der um das sportliche Überleben in der Bundesliga kämpfte und rettete den Klub in der Relegation.

Ein Verein ist größer als seine handelnden Personen, heißt es so gerne. Doch es gibt Ausnahmen. Dass der VfB seinen Trainer verbal auf ein so hohes Podest stellt, kommt dabei nicht von ungefähr.

In Stuttgart hat er sämtliche Erwartungen nicht nur übertroffen, sondern zu Staub verwandelt. Er ist zur richtigen Zeit seiner Trainerkarriere am genau richtigen Ort. Beim VfB hat er einen Kader um sich, der ihm blind vertraut.

Für den nächsten Schritt ist immer noch Zeit

Und er kann auf die uneingeschränkte Rückendeckung der Verantwortlichen bauen. Jene Verantwortlichen, die Hoeneß überhaupt erst die Möglichkeit gegeben haben, sich derart in den Vordergrund zu bringen nach einem unschönen Ende in Hoffenheim. In gewisser Weise ist seine Vertragsverlängerung also auch Ausdruck einer Dankbarkeit, die er dem VfB schuldig ist.

Irgendwann wird es Rückschläge geben, bei einem Klub wie Stuttgart ist die nächste Krise nie weit weg. Doch auch diese wird ihn wachsen lassen, er wird den Klub aus den schlechten Zeiten führen und als besserer Trainer daraus emporsteigen.

Danach, womöglich auch mit einigen Champions-League-Spielen im Lebenslauf, ist immer noch Zeit für den nächsten Schritt. Bis dahin aber wird die Kombination Stuttgart/Hoeneß den Anhängern der Schwaben noch viel Freude bereiten.