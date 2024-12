VfB Stuttgart - Union Berlin: Medizinischer Notfall! Fans stellen Unterstützung ein

Der VfB Stuttgart führt gegen Union Berlin. In der 80. Minute verstummt das Stadion aufgrund einer Reanimation im Gästeblock. Die Klubs melden sich mit einem Statement im Internet zu Wort. Jetzt gibt es wohl eine vorsichtige Entwarnung.

In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund: Der VfB Stuttgart lag bereits mit 3:2 in Führung, trotzdem nahm die Lautstärke in der MHP Arena in der Schlussphase merkbar ab. Grund dafür war ein medizinischer Notfall im Fanblock von Union Berlin. Das bestätigten beide Mannschaften im Anschluss auf X.