VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Stream und im Ticker - Ergebnis 2:3

Am 10. Spieltag wartet auf die Bundesliga-Fans ein Traditionsduell, der VfB Stuttgart duelliert sich mit Eintracht Frankfurt. So seht ihr die Partie live im TV und verfolgt sie im Livestream und Ticker.

Für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt geht es am Sonntag im Rahmen des 10. Spieltages der Bundesliga um weitere drei Punkte.

Von der aktuellen Papierform her gehen die Hessen leicht favorisiert in das Duell beim amtierenden Vizemeister, denn Frankfurt erzielte in dieser Saison bereits 17 Punkte. Damit lag die Elf von Coach Dino Toppmöller vor Beginn des Spieltages auf Platz 3 - vier Punkte und fünf Plätze vor den Stuttgartern.

Zuletzt konnten sowohl der VfB als auch die Eintracht in der Bundesliga für Erfolgserlebnisse sorgen. Die Schwaben holten auswärts bei Meister Bayer Leverkusen ein torloses Remis und damit einen Punkt.

Mit einem 7:2-Schützenfest begeisterte Eintracht Frankfurt derweil die Fans im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Dabei glänzten vor allem wieder die beiden Stürmer Omar Marmoush und Hugo Ekitike.