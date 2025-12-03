BVB: Pokal-Aus nach Kovac-Rotation - die bitteren Erkenntnisse zur Pleite gegen Bayer Leverkusen

Niko Kovac setzte im DFB-Pokal gegen Leverkusen beim Achtelfinal-Aus auf Rotation und damit auf das falsche Pferd. Damit bleibt der BVB aller Voraussicht nach in dieser Saison ohne Titel(chance) - eine heftige Bürde im Poker um Abwehrstar Nico Schlotterbeck. Von Christoph Gailer Das schnelle Wiedersehen hätte sich Borussia Dortmund mit Sicherheit anders vorgestellt! Der BVB traf nach dem 2:1-Sieg am Samstagabend in der Bundesliga in Leverkusen nun am Dienstag im DFB-Pokal schon wieder auf Bayer - und zog dieses Mal den Kürzeren. Im Achtelfinale unterlag der BVB im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1) gegen die Werkself, hat damit eine - vielleicht sogar die größte - Titelchance für die laufenden Saison aus der Hand gegeben. ran hat die Erkenntnisse aus Dortmunds Niederlage im DFB-Pokal gegen Leverkusen.

BVB: Kovacs Rotation geht nach hinten los Obwohl BVB-Coach Niko Kovac vor dem Spiel beteuerte, wie wichtig ihm der DFB-Pokal sei, setzte der ehemalige Bayer-Profi dennoch auf Rotation gegen seinen früheren Arbeitgeber. Im Vergleich zum 2:1-Sieg in der BayArena brachte er gleich vier neue Spieler in der Startelf. Unter anderem ließ er Star-Stürmer Serhou Guirassy zunächst auf der Bank. Das ist alleine schon sportlich fragwürdig, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass der BVB den Toptorjäger nicht adäquat ersetzen kann. Daher ist es umso spannender, ihn auf der Bank zu lassen, wenn Kovac das Abschneiden im Pokal wirklich so wichtig sei, wie von ihm angegeben.

Oder war es das berühmte und doch allzu typische Zeichen eines Trainers an seinen verärgerten Star, ihn erst einmal auf der Bank schmoren zu lassen? Nach seiner Auswechslung zuletzt in Leverkusen gab es nämlich nicht das eigentlich obligatorische Abklatschen zwischen Kovac und Guirassy. Obwohl Guirassy nun nach seiner Einwechslung am Dienstag im DFB-Pokal auch nicht für die Wende sorgen konnte, wäre Kovac aber gut beraten, seinen Star bei Laune zu halten. Denn Guirassys regelmäßigen Tore sind Dortmunds beste Chance, die Saison erneut einigermaßen erfolgreich abzuschließen. Neuzugang Fabio Silva, der am Dienstag zunächst den Vorzug bekam, hat zwar durchaus Talent und das auch schon in einzelnen Spielen nachgewiesen, aber die Konstanz fehlt dem Portugiesen noch. DFB-Pokal: Kein Elfmeter für Dortmund - Schiedsrichter Stieler erklärt Entscheidung

Bellingham: Weitere Bewährungschance bleibt ungenutzt Von den vier ins Team rotierten Spielern hat einzig Kapitän Emre Can seine Aufstellung gegen Leverkusen durch eine starke Leistung gerechtfertigt. Anderseits blieb neben Silva und Carney Chukwuemeka auch Star-Neuzugang Jobe Bellingham einmal mehr schwach. Der 20-jährige Engländer, den Dortmund für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse vor der Saison von Premier-League-Aufsteiger Sunderland verpflichtete, pendelt auch nach fast einem halben Jahr beim BVB immer noch zwischen Bank und Startelf.

Gegen Leverkusen erhielt er nun von Kovac wieder mal eine Möglichkeit von Beginn an - blieb aber wieder einiges schuldig, wurde nur in der Schlussphase zum Aktivposten (ran-Note: 4). Auch die BVB-Fans werden allmählich etwas ungeduldig mit dem jüngeren Bruder des Ex-Publikumslieblings Jude Bellingham. "Hatte er einen Ballkontakt?", fragten Anhänger in den sozialen Netzwerken sarkastisch nach der einmal mehr über weite Strecken unauffälligen Vorstellungen des Mittelfeldspielers.

Schlotterbeck: Verlängerung kann nur noch eine Herzensangelegenheit sein Mit dem Aus im DFB-Pokal hat Dortmund nun schon vor dem Jahreswechsel nur noch eine (natürlich unerwünschte) Doppel- statt Dreifach-Belastung. Dabei wäre der Weg zu einem möglichen Titel über den DFB-Pokal der kürzeste. Dass diese Möglichkeit nun wegfällt, könnte wohl auch für Nico Schlotterbeck durchaus eine Rolle spielen. "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hat uns die Durchschlagskraft gefehlt", sagte der Abwehrchef in der "ARD": "Das tut extrem weh, ich bin extrem niedergeschlagen."

