Dieter Hecking bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des VfL Bochum. Zumindest, wenn der Klassenerhalt gelingt.

Dieter Hecking bleibt auch über die Saison hinaus Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum - falls der Abstiegskandidat den Klassenerhalt schafft.

Über den Worst Case will der 60-Jährige noch nicht nachdenken. "Ich bin einen Ticken abergläubisch, deshalb will ich mich mit dem Szenario 2. Liga im Moment überhaupt nicht beschäftigen", sagte Hecking, der sich mit dem Klub auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 für die Bundesliga geeinigt hat.

Ausschließen will der Trainerroutinier einen Verbleib auch beim Abstieg aber ausdrücklich nicht. "Was dann möglich ist, werden wir dann besprechen", kündigte er an, "ich glaube, dass es für beide Seiten eine super Lösung ist, wenn wir das offen lassen." Jetzt gilt seine Konzentration der sportlichen Aufgabe: "Mein ganzer Fokus liegt einzig und allein auf dem einen Ziel, das ich vom ersten Tag an vorhatte - den VfL zu retten."