1:0-Sieg! VfL Bochum ringt VfB Stuttgart nieder

Jonas Kaufmann verabschiedet Beckenbauer musikalisch

Star-Tenor Jonas Kaufmann steht nach der Begrüßungsrede von Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Bühne und singt die italienische Version von "Time to say goodbye". Hinter ihm ist ein Foto von Franz Beckenbauer zu sehen, das den jungen "Kaiser" in New York zeigt. Dort spielte er nach seiner großen Zeit bei den Bayern für Cosmos New York zusammen mit Pele. © Eibner