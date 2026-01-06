Denis Vavro schreibt negative Schlagzeilen: Der Abwehrspieler des VfL Wolfsburg wurde bei einem Hallenturnier offenbar einem Jugendlichen gegenüber handgreiflich.

Innenverteidiger Denis Vavro vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat abseits des Rasens für Aufregung gesorgt. Wie der "kicker" berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

"Wir haben mit Denis gesprochen, er weiß selbst, es war ein Riesenbock und er hat großen Mist gebaut. Er hat sich an dem Tag schon bei dem Jungen und der Mama entschuldigt", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler dem "NDR": "Wir als Verein heißen das natürlich nicht gut, im Gegenteil."