RB Leipzig bleibt weiter in der Erfolgsspur: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner überzeugte beim VfL Wolfsburg mit einer reifen Vorstellung und holte beim umkämpften 1:0 (1:0) bereits den vierten Sieg in Serie.

Die Leipziger liegen als Dritter der Bundesliga-Tabelle nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.

Ganz anders die Niedersachsen: Mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen und mittlerweile elf Heimspielen ohne Sieg hinkt Wolfsburg den hohen Erwartungen klar hinterher.

Johan Bakayoko sorgte früh für die Leipziger Führung (8.). Vorausgegangen war dem Treffer ein Fehlpass von Mohammed Amoura, Rômulo schaltete schnell, Bakayoko versenkte schließlich gegen die Laufrichtung von Wolfsburgs Torwart Kamil Grabara. Christoph Baumgartner verschoss kurz vor Schluss (90.) noch einen Foulelfmeter für RB.

Bei Leipzig kam Ex-Nationalspieler Timo Werner zu seinem ersten Einsatz seit fast zwei Jahren.