Der Ehrenpräsident äußert sich dazu, warum keine Ex-Profis in der Führungsspitze des FC Bayern vertreten sind. Bastian Schweinsteiger habe er kürzlich ein Angebot gemacht, erklärte er.

Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl Heinz Rummenigge prägten als Ex-Bayern-Spieler über viele Jahre den FC Bayern.

Ehrenpräsident Hoeneß hat nun erklärt, warum aus seiner Sicht derzeit kein ehemaliger Profi der Münchner an der Vereinsspitze steht.

Er betonte im "OMR Podcast": "Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank." Weiter erklärte er: "Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem."

Hoeneß erklärte, dass ihm nach seinem verletzungsbedingten Karriereende 1979 mit nur 27 Jahren sofort bewusst gewesen sei, dass er viel arbeiten müsse, um seinen bisherigen Lebensstandard zu halten.

Deshalb übernahm er den Managerposten beim FC Bayern und gründete später eine eigene Wurstfabrik. Heute stelle sich die Lage anders dar, und nach seiner Einschätzung spielt auch der hohe soziale Standard in Deutschland eine Rolle bei dieser Entwicklung.