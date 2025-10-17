Vor Klassiker: Eberl äußert sich zu Schlotterbeck-Gerüchten

Für Sportvorstand Max Eberl und den FC Bayern München ist eine Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck kein Thema - zumindest vorerst. Vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wollte sich der 52-Jährige nicht zu den Gerüchten um den Abwehrspieler äußern.

"Ich glaube, dass wir sehr gute Innenverteidiger haben mit Jonathan Tah, Min-Jae Kim, mit Dayot Upamecano", sagte Eberl. Das "große Thema" sei derzeit die Verlängerung mit Upamecano: "Das ist, was bei uns über allem steht." Eberl fügte an: "Wenn sich dann gewisse Themen anders darstellen sollten, dann wird man auf den Markt gehen und sich den Markt anschauen."

Zuletzt hatten sich Gerüchte gemehrt, Schlotterbeck könnte es zum Rekordmeister ziehen. Sein Vertrag läuft 2027 aus, ein neuer - besser dotierter - soll unterschriftsreif vorliegen. Zuletzt hatte der Innenverteidiger sich im Rahmen der WM-Qualifikationsspiele mit Deutschland auf Nachfrage nicht ausdrücklich zum BVB bekannt und damit Spekulationen zugelassen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermutete bereits Gespräche zwischen Schlotterbeck (25) und den Bayern. 2022 war er für 20 Millionen vom SC Freiburg zum BVB gewechselt.