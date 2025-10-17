Anzeige
bundesliga

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Klassiker ohne Jürgen Klopp – "Wahrscheinlich keine Zeit"

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 12:04 Uhr
  • SID

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet ohne Jürgen Klopp statt. Der frühere BVB-Trainer wird das Duell am Samstag verpassen – der Grund für seine Abwesenheit sorgt für Gesprächsstoff.

Deutscher "Klassiker" ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen", sagte Klopp vor dem Duell am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker).

Der 58-Jährige, der an der Seitenlinie mit Dortmund legendäre Spiele gegen die Bayern erlebte, werde "wahrscheinlich keine Zeit" haben, wie er am Rande eines Sportevents auf Mallorca bei "RTL/ntv" sagte.

Anzeige

Jürgen Klopp als Teil des Red-Bull-Kosmos

Seit Anfang des Jahres ist Klopp Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern. RB Leipzig empfängt am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) den Hamburger SV in der Red Bull Arena, wo Klopp bereits häufiger die Spiele seiner Leipziger verfolgte.

Der Wechsel zu Jahresbeginn in das Fußballnetzwerk des Red-Bull-Konzerns hatte Klopp Kritik eingebracht.

Nach seinem Abschied von seinem letzten Verein, dem FC Liverpool, am Ende der Saison 2023/24 hatte Klopp einige Monate pausiert, ehe er zu Red Bull wechselte.

Mehr News und Videos
Klopp ist künftig Teil einer Expertengruppe der DFL
News

DFL: Klopp und Khedira in neuer Expertengruppe für deutsche Fußball-Zukunft

  • 17.10.2025
  • 12:07 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Dank Vincent Kompany? Boateng vor Rückkehr zum FC Bayern

  • 17.10.2025
  • 12:04 Uhr

FC Bayern: Flügelflitzer und Abwehrchef - diese Stars sind bald ablösefrei

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0
Will den Anschluss nicht verlieren: Frank Schmidt
News

"Gehört dazu": Schmidt bleibt trotz Fehlstart entspannt

  • 17.10.2025
  • 11:12 Uhr
Legendäre Szene: Subotic (m.) verhöhnt Robben
News

Bayern gegen Dortmund: Ein Duell mit viel Brisanz

  • 17.10.2025
  • 11:10 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

"Schaut gut aus": Kompany hofft auf Davies-Comeback im Dezember

  • 17.10.2025
  • 11:00 Uhr
Max Eberl lächelt
News

Vor Klassiker: Eberl äußert sich zu Schlotterbeck-Gerüchten

  • 17.10.2025
  • 10:35 Uhr
(251015) -- CASTELLON, Oct. 15, 2025 -- Angel Ortiz (R) of Spain vies with Matias Siltanen of Finland during the 2027 UEFA U-21 Qualifiers football match between Spain and Finland at SkyFi Castalia...
News

Frankfurt und Leverkusen wollen wohl Finnland-Juwel

  • 17.10.2025
  • 10:14 Uhr

FC Bayern: Jerome Boateng vor Rückkehr? Netz reagiert gespalten

  • Video
  • 02:03 Min
  • Ab 0

DFB-Team: David Raum mit kleiner Spitze in Richtung Reporter

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0