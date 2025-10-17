Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet ohne Jürgen Klopp statt. Der frühere BVB-Trainer wird das Duell am Samstag verpassen – der Grund für seine Abwesenheit sorgt für Gesprächsstoff. Deutscher "Klassiker" ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige