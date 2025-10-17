bundesliga
FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Klassiker ohne Jürgen Klopp – "Wahrscheinlich keine Zeit"
- Aktualisiert: 17.10.2025
- 12:04 Uhr
- SID
Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet ohne Jürgen Klopp statt. Der frühere BVB-Trainer wird das Duell am Samstag verpassen – der Grund für seine Abwesenheit sorgt für Gesprächsstoff.
Deutscher "Klassiker" ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
"Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen", sagte Klopp vor dem Duell am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker).
Der 58-Jährige, der an der Seitenlinie mit Dortmund legendäre Spiele gegen die Bayern erlebte, werde "wahrscheinlich keine Zeit" haben, wie er am Rande eines Sportevents auf Mallorca bei "RTL/ntv" sagte.
Jürgen Klopp als Teil des Red-Bull-Kosmos
Seit Anfang des Jahres ist Klopp Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern. RB Leipzig empfängt am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) den Hamburger SV in der Red Bull Arena, wo Klopp bereits häufiger die Spiele seiner Leipziger verfolgte.
Der Wechsel zu Jahresbeginn in das Fußballnetzwerk des Red-Bull-Konzerns hatte Klopp Kritik eingebracht.
Nach seinem Abschied von seinem letzten Verein, dem FC Liverpool, am Ende der Saison 2023/24 hatte Klopp einige Monate pausiert, ehe er zu Red Bull wechselte.