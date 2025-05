Werder Bremen: Die Hintergründe zum Aus von Trainer Ole Werner

Werner steht noch bis zum Sommer 2026 in Bremen unter Vertrag. Der Verein hätte den Kontrakt mit dem 37-Jährigen gerne verlängert. Nachdem der Trainer allerdings mitgeteilt hatte, Bremen nach Vertragsende verlassen zu wollen, sahen die Verantwortlichen keine weitere Basis für eine Zusammenarbeit und stellten Werner frei .

Was waren die Gründe für die Trennung?

Das Wichtigste in Kürze

Warum wollte Werner seinen Vertrag nicht verlängern?

Werner hat mit Werder Bremen eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Im November 2021 übernahm er den damaligen Bundesliga-Absteiger in der 2. Bundesliga auf Tabellenplatz 10. Seitdem ging es steil bergauf. Werder stieg in die Bundesliga auf und belegte in den folgenden Spielzeiten Rang 13, 9 und 8.

Offenbar hatte er allerdings das Gefühl, das Maximum aus dem Verein bereits herausgeholt zu haben.

"Ich habe schon häufig gesagt, dass es mir in meiner Arbeit darum geht, einen Verein zu entwickeln. Wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten: Entweder man sorgt für Veränderungen um einen Trainer herum oder man ändert etwas an der Trainerposition", erklärte Werner.

"Für mich war klar, dass es nach Ablauf meines Vertrages und dann viereinhalb Jahren diese Veränderung auf meiner Position braucht, um eine weitere Entwicklung möglich zu machen."