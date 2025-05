Mit der zurückliegenden Spielzeit von Werder war Klasnic zufrieden: "Das war eine erfolgreiche Saison. Mit ein bisschen Glück hätten sie sich für den internationalen Fußball qualifiziert. Aber vielleicht wäre das auch zu früh gewesen. Heidenheim hat sich vor einem Jahr überraschend für den internationalen Fußball qualifiziert, wäre nun fast abgestiegen und hat sich erst in der Relegation gerettet. So eine Saison würde für Werder nicht gut passen."

Werder-Vereinsikone Ivan Klasnic ist von der Freistellung von Ole Werner in Bremen überrascht. Im Gespräch mit ran erklärt er, warum Werner für ihn genau der richtige SVW-Trainer war.

Klasnic glaubt, dass die Wertschätzung des Vereins gegenüber Trainer Werner durchaus groß war. "Ich denke, dass der Verein gesehen hat, dass Ole auch in der vorherigen Saison, als es teilweise Probleme gab, den Sack rausgerissen hat. Dafür verdient der Trainer ein Lob. Er hat gute Arbeit mit dem Team geleistet. Aber ich weiß nicht, was intern passiert ist und welche Aussagen vielleicht getätigt wurden."

Nachfolger-Suche: Steffen, Rose oder Kwasniok?

Klasnic wünscht sich für seinen Ex-Klub, dass "nun schnell wieder Ruhe in den Verein kommt."

Dafür muss ein Nachfolger gefunden werden. Als mögliche Kandidaten werden in den Medien Horst Steffen (SV Elversberg), Marco Rose (zuletzt RB Leipzig) und Lukas Kwasniok (zuletzt SC Paderborn) genannt.

Klasnic könnte sich alle drei Trainer gut in Bremen vorstellen: "Horst Steffen hat in Elversberg gute Arbeit geleistet, Lukas Kwasniok genauso in Paderborn. Rose wäre der erfahrenste Trainer und hat bereits Champions-League-Erfahrung. Clemens Fritz muss mit seinem Team jetzt den richtigen Trainer finden."