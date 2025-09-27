Der FC Bayern München gewinnt mit 4:0 beim SV Werder Bremen. So weit, so normal. Im Mittelpunkt stand mit Tom Bischof diesmal aber ein 20-Jähriger. Von Justin Kraft In der Schlussphase des 4:0-Siegs des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen gab es eine durchaus interessante Szene. Tom Bischof trat einen Eckball. Für sich genommen erstmal kein Fakt, der für Staunen sorgt. Immerhin hat der junge Mittelfeldspieler seinerzeit in Hoffenheim jegliche Standards übernommen. Allerdings stand der eingewechselte Joshua Kimmich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Feld. Und der wiederum schießt seit vielen Jahren eben jegliche Standards beim FC Bayern. Harry Kane hat seinen perfekten "Wingman" gefunden

FC Bayern vs. Werder Bremen: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars

Erneuter Trikotprotest der Bayern-Fans So viele, dass es regelmäßig unergiebige Debatten darüber gibt, ob er jetzt Weltklasse-Ecken tritt oder absolute Graupen – dazwischen gibt es meist wenige Argumente. In diesem Moment aber dachte sich Kimmich womöglich: Lass die Jugend mal forschen. Zu viel sollte man nicht in diese eine Szene interpretieren, aber der Gedanke daran, dass der 30-Jährige etwas in seinem 20-jährigen Mitspieler sieht, was ihn an sich selbst erinnert, ist zumindest eine nette Spekulation. Der Meister, der seinem Lehrling das Zepter nach und nach über die kommenden Jahre hinweg übergeben könnte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Nach dem Spiel gab es von Kimmich sogar ein Extralob für den ehemaligen Hoffenheimer. Zu Beginn habe er noch etwas Zeit gebraucht, sei dann aber immer stärker geworden. Bischof habe "enorme Qualität", sagte er. In jedem Fall deutete der Neuzugang des FCB gegen Bremen in seinem ersten Startelfeinsatz an, dass er ein Großer werden kann.

Anzeige

Tom Bischof mit einem herausragenden Startelf-Debüt Was nach einer Überreaktion nach nur einem guten Spiel klingen mag, ist mehr als das. Dass der Linksfuß das Potenzial zum Besonderen hat, zeigte er bereits bei der TSG Hoffenheim. Mit großem Abstand war er zuletzt der beste Spieler dort. Nun mag manch einer entgegnen, dass das in dieser Mannschaft in der vergangenen Saison kein allzu großer Beleg sei. Dass er als Teenager aber einen derart chaotischen Haufen halbwegs strukturiert bekam und großen Anteil daran hatte, dass Hoffenheim überhaupt noch Bundesliga spielt, ist kaum hoch genug einzuschätzen. Und nun knüpfte er in seinem ersten Spiel von Anfang an auch bei den Bayern an diese Leistung an. Bischof war gewiss einer der besten FCB-Spieler auf dem Feld – dominant, in den meisten Fällen ballsicher und strukturgebend. Er war immer anspielbar, fand im Mittelfeld die richtigen Zwischenräume und lief sich klug frei. Laut dem Datenanbieter "Fotmob" hatte er 95 Ballkontakte und damit die zweitmeisten des Teams nach Dayot Upamecano (96). 77 seiner 85 Pässe kamen an, drei Chancen spielte er heraus und gegen Ende bereitete er den Treffer von Konrad Laimer sehenswert vor.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Leon Goretzka adelt Harry Kane - "Was bei ihm so wunderschön ist.."

Bischof: "Die wissen, dass ich kicken kann" Viel eindrucksvoller als seine Zahlen waren aber die konkreten Situationen. Teilweise wurde Bischof von zwei Gegenspielern unter Druck gesetzt und fand mit seinem feinen linken Fuß dennoch eine Lösung, um die Situation aufzulösen. Gerade in der zweiten Halbzeit war er so oft eine essenzielle Zwischenstation auf dem Weg nach vorn zu gefährlichen Angriffen. Große Mittelfeldspieler erkennt man daran, dass sie ein Spieltempo diktieren können, dass sie die Fäden ziehen und zusammenhalten können. Um ein solcher Spieler zu werden, muss Bischof noch einige Jahre auf diesem Niveau spielen. Schaut man sich aber nur seine Leistung gegen Bremen an, dann war er der Dreh- und Angelpunkt im Team und hat genau das getan: das Tempo bestimmt. Dabei hat er unglaublich weiträumig agiert. Mit 13,2 Kilometern legte er die größte Distanz aller Spieler zurück. Bischof war offensiv, defensiv und dazwischen zu finden. Auch gegen den Ball vereitelte er mehrere Konter der Bremer mit klugen Zweikämpfen. Er selbst beschrieb seine erfolgreiche Integration eher als einfachen Prozess. "Die Jungs geben mir ein gutes Feedback, dass ich es gut mache. Die wissen, dass ich kicken kann und dadurch machen sie es mir extrem einfach, helfen mir mit Coachings und dann spiele ich einfach mein Spiel herunter", erklärte er bei "Sky". Manuel Neuer sprach ihm in der Mixed Zone eine gute Mentalität im Training aus. "Er ist ein sehr besonderer Spieler, der auch sehr gefährlich werden kann", ergänzte er zudem. In der Kabine hat er den Platz von Thomas Müller eingenommen, seinen Redeanteil habe er hingegen noch nicht übernehmen können, auch wenn er ebenfalls ein Typ sei, der "viel quatsche".

Anzeige

FC Bayern: Luxusproblem für Vincent Kompany im Mittelfeld Bischof scheint schon jetzt angekommen zu sein in München. In den letzten Jahren gab es in seinem Alter nur wenige Spieler, die im Bayern-Mittelfeld so beeindrucken können. Neben Kimmich käme hier wohl nur noch Aleksandar Pavlovic in Frage. Vor allem ergibt sich mit dieser starken Leistung aber ein Luxusproblem. Mit Pavlovic, Kimmich, Bischof und Leon Goretzka hat er nun vier starke Spieler für drei Positionen. Was die Frage aufwirft, wie sich die Münchner in den kommenden Wochen aufstellen werden. Dass Bischof auch mit Kimmich harmonieren kann, zeigten beide in der Schlussphase der Partie, als der DFB-Kapitän eingewechselt wurde. Für Kompany könnte es sogar eine Überlegung wert sein, sein System in Spielen gegen Teams etwas anzupassen, die hoch pressen und wo er möglichst viele Spieler braucht, die sich aus Drucksituationen befreien können.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Liverpool steigt wohl in Poker um Bayern-Star Upamecano ein 1 / 8 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey soll es laut "Kicker" beim FC Bayern zu einem Umdenken gekommen zu sein. Wohl auch ein Grund, warum der Franzose nicht gewechselt ist. Intern scheint es aber Uneinigkeit zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichne die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille wurde Interesse nachgesagt. Vielleicht wagen sie im Winter einen neuen Anlauf.