Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen spricht vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München über die Bedeutung des Auftaktspiels (Freitag, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App), über seinen rasanten Aufstieg und über das Thema Wertschätzung

von Bent Mildner

Die Bundesliga-Saison 2023/24 beginnt mit dem Top-Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Freitag, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App).

Werder-Topstar Niclas Füllkrug hat sich vorher mit ran über den Saisonauftakt und seine persönliche Situation unterhalten.

ran: Nationalmannschafts-Debüt, WM-Teilnahme, Bundesliga-Torschützenkönig: Sie haben eine Saison hinter sich, mit der Sie vorher nicht unbedingt rechnen konnten. Wie blicken Sie auf dieses Bilderbuch-Jahr zurück?

Niclas Füllkrug: Daran werde ich mich natürlich immer wieder gerne zurückerinnern, wenn ich vielleicht mal ein bisschen älter bin. Jetzt versuche ich aber einfach daran anzuknüpfen und vielleicht das Ganze zu wiederholen oder sogar zu toppen. Aber auf jeden Fall versuche ich so zu arbeiten, dass ich wieder in der Verfassung dazu bin. Denn unsere körperliche Form gerade in der Hinrunde letztes Jahr war einfach außergewöhnlich. Wir konnten hoch pressen, wir konnten Gegenpressing spielen, wir konnten sehr, sehr intensiv Fußball spielen. Insgesamt war es jedenfalls ein tolles Jahr, für mich und für uns alle als Mannschaft.

ran: Es gab einen großen Hype um Ihre Person. Nervt das ein wenig oder wie gehen Sie damit um?

Füllkrug: Ich gehe relativ entspannt damit um. Ich bilde mir darauf auch nicht zu viel ein. Außerdem geht es im Fußball auch immer wieder schnell in die andere Richtung. Deswegen versuche ich immer, sehr demütig zu bleiben und da gar nicht so auf diesen Hype aufzuspringen.