Harry Kane: "FC Bayern hat immer großen Druck, Titel zu gewinnen"

"Als ich auf der Bank saß – alles ging mit dem Wechsel so schnell – und mich umschaute, es war ja ein völlig neues Umfeld, Team und Stadion, das war schon eine sehr verrückte Erfahrung", sagte Kane bei "Sky UK". Er wurde zwar in der 63. Minute eingewechselt, konnte an der Niederlage aber auch nichts mehr ändern.

Harry Kane ist nach einem turbulenten Start beim FC Bayern ein wenig zur Ruhe gekommen. Vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Werder Bremen ( Freitag, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf JOYN und ran.de) spricht er erstmals in einem Interview über seine Situation.

Normal geht es beim FC Bayern in diesen Tagen aber nicht zu, viele Baustellen belasten den Klub, dazu kommt die Kritik an Trainer Thomas Tuchel für seine (zu?) offene Kritik an der Mannschaft nach dem 0:3 gegen Leipzig.

Bestes Rezept gegen Unruhe? Siege!

Das beste Rezept gegen Unruhe? Siege. Am Freitag im Eröffnungsspiel der Bundesliga bei Werder Bremen (ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf JOYN und ran.de) zum Beispiel. "Du willst immer gut in die Saison starten. Auswärts zu starten, ist natürlich nicht so einfach. Aber mit einem Sieg können wir viel Selbstvertrauen tanken", sagte Kane.

Denn man habe eine lange Saison vor sich, so der Angreifer, der weiß, wie es an der Säbener Straße zugehen kann: "Bayern München hat immer großen Druck, Titel zu gewinnen und weit in der Champions League zu kommen. Bei Bayern München musst du gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, wird es immer große Fragezeichen geben."

Er konnte damit aber schon seine gesamte Karriere lang umgehen, ob nun bei den Tottenham Hotspur oder der englischen Nationalmannschaft. "Ich will besser werden, will meine Teamkollegen besser machen. Ich will mich nicht allzu viel mit den Medien beschäftigen", sagte Kane, der zugibt, dass er die Premier League vermissen wird.