Xabi Alonso trifft mit Verbleib bei Bayer Leverkusen die richtige Entscheidung - ein Kommentar

Anzeige Xabi Alonso bleibt auch zur neuen Saison Trainer bei Bayer Leverkusen. Der Spanier trifft damit die bestmögliche Entscheidung und lässt sich nicht vom aktuellen Erfolg blenden - ein Kommentar. von Daniel Kugler Xabi Alonso ist auch in der kommenden Saison Trainer bei Bayer Leverkusen. Diese bahnbrechende Entscheidung gab der Spanier am Karfreitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bekannt und entscheidet sich damit gegen einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag. "Ich wollte diese Länderspielpause nutzen, um zu reflektieren und eine Entscheidung zu treffen. Ich habe letzte Woche sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen geführt und sie darüber informiert, dass ich weiterhin Trainer bei Bayer Leverkusen bleibe", führte Alonso aus. Die Leverkusener setzen damit vor den entscheidenden Wochen der Saison ein Statement an die nationale wie internationale Konkurrenz, welches untermauert, dass der aktuelle Erfolg nicht von kurzer Dauer sein soll.

Anzeige

Alonso lässt sich von möglichem Triple-Gewinn nicht blenden Auch wenn für die Leverkusener im Saisonendspurt die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League besteht, lässt sich Alonso von der Chance auf die größten Triumphe der Klub-Geschichte nicht irritieren. Er steht zu seinem Wort und fällt die Entscheidung über seine persönliche Zukunft weit bevor mögliche Endspiele gespielt und Edelmetall gewonnen werden könnte, weil das Saisonfazit für den Basken ganz offensichtlich nichts an seinem Standpunkt ändert. "Es gab viele Spekulationen. Ich habe nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, dass das der richtige Ort für mich ist. Wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch viel vor", sagte der Trainer. Das Interesse seiner Ex-Klubs FC Bayern München, FC Liverpool ehrt den ehemaligen Mittelfeldstrategen, änderte seine persönliche Planung aber augenscheinlich nicht. Denn was man nicht vergessen darf: Alonso hat erst 2017 seine aktive Karriere als Spieler beendet. In den Jahren vor seinem Amtsantritt in Leverkusen im Oktober 2022 war der Spanier im Nachwuchs der "Königlichen" und bei Real Sociedad San Sebastian als Trainer tätig. Bayer ist die erste Trainerstation des 42-Jährigen im Profibereich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Was Alonso innerhalb kürzester Zeit aber aus dem Kader der Werkself herausholen konnte und welchen begeisternden Fußball er spielen lässt, beeindruckt weit über die Grenzen der Bundesliga hinaus. Entsprechend ist es nahezu ausgeschlossen, dass die internationalen Top-Klubs sich in Zukunft nicht weiter um seine Dienste streiten werden. Alonso als Eintagsfliege? Fast undenkbar. Dafür sind seine schwindelerregende Entwicklung als Profi-Coach und sein weiteres Potenzial einfach zu vielversprechend. Dem Erfolgstrainer rennt in seiner weiteren Entwicklung nichts davon, wenn er Mega-Angebote der Beletage des europäischen Fußballs aktuell verschmäht. Das vielleicht heißeste Trainer-Eisen kann sein Potenzial, wo er in seiner Entwicklung gerade steht, einfach am besten einschätzen. Und dabei ist die Teilnahme an der Champions League und womöglich gleich mehrere Titelverteidigungen mit Leverkusen in der Saison 2024/25 auch für einen der kommenden Welttrainer weiterhin mehr als nur interessant.