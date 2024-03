Xabi Alonso bleibt Trainer in Leverkusen und gibt dem FC Bayern München einen Korb

"Die Fans unterstützen uns großartig. In dieser Saison und auch in den schwierigen Momenten in der letzten Saison. Das habe ich gespürt. Jetzt haben sie alle Gründe, um davon zu träumen, dass wir eine großartige Saison haben werden", sagt Alonso.

Update, 29.03., 14:19 Uhr: "Vollgas for the big Goals"

Xabi Alonso spricht eine lustige Mischung aus Englisch und Deutsch. "I have been froh about the decision", sagt er: "Now Vollgas for our big Goals."