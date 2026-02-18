Champions League
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund heute live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Ticker? - die Aufstellungen sind da
- Aktualisiert: 25.02.2026
- 18:14 Uhr
Bundesligist Borussia Dortmund gastiert in den Playoffs der Champions League bei Atalanta Bergamo. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel soll das Achtelfinal-Ticket gelöst werden.
Borussia Dortmund möchte den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Die Schwarzgelben haben das Hinspiel gegen Atalanta mit 2:0 gewonnen und gastieren nun in Bergamo.
Nach einer starken Serie in der Bundesliga haben die Borussen im Signal Iduna Park definitiv eine Duftmarke hinterlassen. Natürlich ist aber erst die halbe Miete erreicht.
- Highlights der Champions League - u.a. Bergamo vs. Dortmund - Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen
Dortmund darf sich im Rückspiel am 25. Februar eine Niederlage mit einem Tor Rückstand erlauben, jedoch geht es auch darum, gar nicht erst Gefahr zu laufen, den Vorsprung noch zu verspielen. Das neue Traumduo Ryerson & Guirassy soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
+++ Update, 17:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca
BVB: Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Brandt, Beier - Guirassy
BVB-Fans wittern Magie: "Zaubertrank bekommen?"
Sollte Dortmund das Achtelfinal-Ticket lösen, käme es zu einem echten Kracher-Duell. Schließlich würde entweder der Gruppenphasen-Sieger FC Arsenal oder der deutsche Rekordmeister FC Bayern warten.
Noch ist das aber Zukunftsmusik.
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?
- Spiel: Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Champions League, K.o.-Phase
- Datum: 25. Februar 2026
- Uhrzeit: 18:45 Uhr
- Austragungsort: Gewiss Stadium, Bergamo
Champions League heute live: Läuft Bergamo vs. Borussia Dortmund im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.
BVB gastiert bei Atalanta Bergamo: Wo läuft das Match heute im Pay-TV?
Nachdem das Hinspiel bei Prime Video lief, überträgt DAZN das Rückspiel in Bergamo. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.
Champions League im Livestream: Wer zeigt Dortmund in Bergamo heute live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.
Atalanta vs. BVB heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?
Einen Ticker zu Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.
