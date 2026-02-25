- Anzeige -
Dortmund vor Bergamo

Borussia Dortmund denkt noch nicht an den Klassiker gegen den FC Bayern München: "Null Rücksicht auf das FCB-Spiel"

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 08:59 Uhr
  • SID
© AFP/SID/RONNY HARTMANN

Bergamo vor der Brust, Bayern im Kopf? Nicht bei Borussia Dortmund. Zumindest, wenn es nach Lars Ricken geht.

Borussia Dortmund verbietet sich vor dem Champions-League-Spiel in Norditalien einen verfrühten Blick auf München.

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag werde beim Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo "überhaupt keine Rolle spielen", versicherte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Es zählt nur Bergamo. Es gibt null Rücksicht auf das andere Spiel."

Ricken fordert: "Müssen das Stadion ruhig kriegen"

Der BVB hat das Hinspiel gegen Atalanta 2:0 gewonnen, Ricken warnt daher vor Passivität. "Wir wollen aktiv nach vorne spielen, wir müssen versuchen, früh selbst ein Tor zu schießen - auch, um das Stadion ruhig zu kriegen", forderte er.

"Wir wollen im Achtelfinale gegen die Bayern oder den FC Arsenal spielen, die größten Herausforderungen gerade im europäischen Fußball."

Kräfte für andere Aufgaben zu sparen, sei absolut nicht drin. "Wir brauchen eine Topleistung. Wir werden alles reinwerfen, unabhängig vom Spiel am Wochenende gegen die Bayern. Wir müssen ab der ersten Minute absolut da sein", betonte Ricken.

