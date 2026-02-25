Die tapferen Norweger siegen im Play-off-Rückspiel gegen Inter Mailand (2:1) auch auswärts. Somit verabschiedet sich der italienische Vorjahresfinalist frühzeitig aus der Königsklasse. Das Hinspiel ging schon 3:1 zu Gunsten des Außenseiters aus.

Sensation! FK Bodö/Glimt überrascht die Fußball-Welt und ist in der Champions League eine Runde weiter.

Der norwegische Außenseiter Bodö/Glimt wirft Vorjahresfinalist Inter Mailand sensationell aus der Champions League. Die internationale Presse kennt kein Halten mehr.

Das peinliche Ausscheiden der Mailänder wird auch von der internationalen Presse ausgekostet. ran zeigt Euch die medialen Reaktionen auf das Aus von Inter.

Jens Petter Hauge wurde dabei wieder zum Matchwinner. Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt knipste einmal mehr. Summiert fliegt Inter 5:2 gegen das kleine norwegische Team raus.

"Riesen-Töter Bodö macht mit Inter kurzen Prozess"

La Gazzetta dello Sport (Italien): "Es endet 1:2. Das Gesamtergebnis lautet Inter 2, Bodö 5. Oder anders: Inters Champions League endet in Scham. Bodö ist eine Klapperschlange, die sich ducken und dann blitzschnell zuschlagen kann."

Corriere dello Sport (Italien): "Bodö lässt auch im San Siro die Kälte hereinfallen: Inter ist k.o. und aus der Champions League! Inter vom Bodo eliminiert: Die sozialen Medien sind gnadenlos - verspeiste Lachse und Polarlichter über dem San Siro."

Corriere della Sera (Italien): "Das gnadenlose Bodö lässt Inter nichts, nicht einmal die Illusion eines Comebacks. Norwegens Doppelsieg gegen den Vizemeister ist sensationell."

Tuttosport (Italien): "Inter-Abschied aus der Champions League. Bodö/Glimt gewinnt im San Siro und zieht ins Achtelfinale ein."

NRK (Norwegen): "Eine beispiellose Leistung, ein Auftritt jenseits aller Vorstellungskraft, ein Ergebnis, das in ganz Europa für Furore sorgt! Und ein Abend, der für immer in Erinnerung bleiben wird.

VG (Norwegen): "Das ist der gelbe Wahnsinn. Das ist noch viel verrückter, als dass Norwegen sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Die Nationalmannschaft hat viele Superstars, Glimt keinen einzigen, aber mit neun von zehn norwegischen Feldspielern schlagen sie die europäische Elite immer wieder."

Expressen (Schweden): "Bodö/Glimt mit einem Paukenschlag. Bodö/Glimt hat das geschafft, was viele für unmöglich hielten."

Aftonbladet (Schweden): "In dieser Saison hat Europa seine Augen auf ein kleines Stück Eis südlich des Polarkreises gerichtet."

Oe24 (Österreich): "Riesen-Töter Bodö macht mit Inter kurzen Prozess."

Marca (Spanien) "Champions-League-Wunder! Vom ersten Moment an, als die Champions-League-Hymne erklang, war Bodö/Glimt sich der Bedeutung des Meazza-Stadions vollends bewusst. Ihre Gesichter spiegelten eine Mischung aus Ehrfurcht und Furcht wider."

Mundo Deportivo (Spanien): "Ein historischer Erfolg! Bodö/Glimt hat bereits Geschichte geschrieben und ist die erste norwegische Mannschaft, die eine K.o.-Runde der Champions League überstanden hat, aber jetzt wollen sie nicht aus ihrem wunderbaren Traum aufwachen."

Sport (Spanien): "Ein Aschenputtel und eine Tragödie!"

L'Equipe (Frankreich): "Immense Sensation"

The Guardian (UK): "Bodö/Glimt schockt Inter im zweiten Play-off-Spiel der Champions League."

The Sun (UK): "Inter Mailand fliegt aus der Champions League! Der 2025-Finalist wurde vom winzigen Bodö/Glimt in einer der größten Sensationen der Saison geschlagen."

BBC (UK): "Bodö/Glimt trotzt einfach immer wieder allen Widrigkeiten.“

Daily Mail (UK): "Sensationeller Sieg im San Siro! Die norwegische Mannschaft sorgte im San Siro für eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Wettbewerbs."

ESPN (USA): "Überrumpeltes Inter Mailand sagt, Bodö/Glimt habe bewiesen, dass sie hierher gehören."