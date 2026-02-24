Bodö/Glimt ist die große Überraschung dieser Champions-League-Saison – und irgendwie doch keine. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Fünf Tore gegen einen Finalisten des Vorjahres: Bodö/Glimt ist verdient ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Norweger haben ihre starke Leistung aus dem Hinspiel auch im San Siro bestätigt und Inter Mailand rausgeworfen. Eine Sensation, wenn man allein auf die Marktwerte beider Kader schaut. Inters Kader ist laut "transfermarkt" über 660 Millionen Euro wert. Bodö hingegen kommt auf nicht mal 60 Millionen Euro. Highlights der Champions League - u.a. Leverkusen - Piräus - Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Mit Marcus Thuram, Nicolo Barella (beide 60 Millionen Euro), Alessandro Bastoni (80 Millionen Euro) und Lautaro Martinez (85 Millionen Euro) stehen vier Spieler im Kader von Inter, die so viel wert sein sollen wie der gesamte Kader jenes Gegners, der sie in zwei Spielen besiegt hat. Und doch kommt diese Sensation nur bedingt überraschend. In dieser Saison haben sie in der Königsklasse nur drei Spiele verloren. Hinzu kamen drei Unentschieden – unter anderem gegen Tottenham und Dortmund. Gegen Manchester City (3:1) und Atletico Madrid (2:1) gewann Bodö ebenso wie nun in zwei Duellen gegen Inter.

Bodö/Glimt verzaubert die Champions League Eine beeindruckende Leistung, die auf einer mutigen Herangehensweise beruht. Einer Herangehensweise, an der sich viele Mannschaften orientieren sollten. Denn Kjetil Knutsen hat dem Team eine Spielweise vermittelt, die furchtlos, aber gleichzeitig nicht naiv ist. Bodö presst manchmal hoch und aggressiv, kann aber auch schwere Phasen in tiefem Block überstehen wie in der ersten Halbzeit gegen Inter. Das 1:0 erzwangen sie mit hohem Pressing, beim 2:0 zeigten sie ihre ganze spielerische Klasse mit einer tollen Kombination beim Konter. Und wer jetzt glaubt, dass das Märchen im Achtelfinale ein jähes Ende finden wird, irrt vielleicht. Dort geht es entweder gegen Sporting oder Manchester City. Gegen Letztere haben sie in der Ligaphase schon mal gewonnen. An einem sonst eher langweiligen Dienstagabend in der Champions League hat Bodö für Unterhaltung gesorgt. Fußballerisch wie emotional. Auf jener Bühne, die seit Jahren der absoluten Elite des europäischen Spitzenfußballs gehört.

