Champions League: Florian Wirtz, Nick Woltemade und Hansi Flick haben Achtelfinale im Blick

Wichtige Erfolge für Florian Wirtz und Nick Woltemade, leichte Turbulenzen für Trainer Hansi Flick in der Champions League.

Der FC Liverpool mit dem immer besser in Fahrt kommenden Wirtz hat in der Champions League ebenso einen Sieg gefeiert wie Newcastle United mit DFB-Spieler Woltemade. Flick und Barca zitterten eine Halbzeit lang.

Die Reds, bei denen Rückkehrer Mohamed Salah und Nationalspieler Wirtz in der Startelf standen, setzten sich mit 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille durch. Ein Freistoßtor von Dominik Szoboszlai (45.+1) ebnete den Weg, Facundo Medina (73., Eigentor) und Joker Cody Gakpo (90.+3) entschieden das Spiel.

Durch den Dreier nahm Liverpool Kurs auf das Achtelfinale und rehabilitierte sich für die Blamage gegen die PSV Eindhoven (1:4) zuvor. Mit 15 Zählern sprang Wirtz' Team auf Platz vier.

Auch Newcastle hat durch das 3:0 (2:0) im Heimspiel gegen Eindhoven das Achtelfinale fest im Blick und als Tabellensiebter (13 Zähler) die direkte Qualifikation am letzten Spieltag am kommenden Mittwoch in eigener Hand. Woltemade, der auch im achten Pflichtspiel nacheinander torlos blieb, kam in der 72. Minute von der Bank. Sein DFB-Kollege Malick Thiaw spielte in der Innenverteidigung durch. Die Treffer erzielten Yoane Wissa (8.), Anthony Gordon (30.) und Harvey Barnes (65.).

Etwas turbulenter lief es für Flicks Mannschaft. Die Katalanen kamen beim krassen Außenseiter Slavia Prag zu einem 4:2 (2:2), erlebten aber eine wechselhafte erste Halbzeit. Vasil Kusej (10.) schockte den Favoriten, Fermín López (34./42.) drehte die Partie, ehe Robert Lewandowski (44.) Prag durch ein Eigentor zurück ins Spiel brachte.

In der zweiten Hälfte lenkten Dani Olmo (63.) und Lewandowski (71.) das Spiel dann wieder in Richtung Barcas. Flicks Elf benötigte den Sieg dringend, weil sie zuvor in sechs Spielen schon zweimal verloren hatte (ein Remis). Auf Tabellenplatz neun ist das direkte Weiterkommen nun wieder realistisch.