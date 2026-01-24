- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München verliert erstes Bundesliga-Spiel: Fans von Bayer Leverkusen mit besonderer Provokation

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 18:19 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München hat mit dem sensationellen 1:2 gegen den FC Augsburg die Chance auf seine erste ungeschlagene Bundesliga-Saison verspielt. Für besonders großen Jubel sorgte das bei den Fans von Bayer Leverkusen.

In der Bundesliga ist der FC Bayern München der Konkurrenz trotz der ersten Saisonpleite weit enteilt.

Doch zumindest eine Bestmarke kann der Rekordmeister diese Saison nicht mehr egalisieren: Nach Münchens erster Saisonpleite beim 1:2 gegen den FC Augsburg bleibt Bayer Leverkusen weiter der einzige Klub, der eine komplette Bundesliga-Saison ungeschlagen überstand.

Und genau das feierten die Leverkusen-Fans nach dem 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. "Ungeschlagen Meister, SVB (SV Bayer, d. Red.)", sangen die Anhänger der Werkself in der BayArena nach dem Schlusspfiff - ein Seitenhieb gegen den strauchelnden FC Bayern.

Unter Trainer Xabi Alonso blieben die Leverkusener in der Saison 2023/24 - auch dank diverser später Comebacks - an allen 34 Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen, wurden Meister und gewannen den DFB-Pokal.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Sami Khedira: "Hätte es Bayern schon zugetraut"

Ex-Nationalspieler Sami Khedira sagte auf "DAZN" zum Ende des Bayern-Laufs: "Ich hätte das den Bayern dieses Jahr schon zugetraut, aber Augsburg hatte was dagegen."

Khedira verwies außerdem darauf, wie schwierig eine solche Saison zu erreichen sei. So seien auch in der englischen Premier League nach den "Invincibles" des FC Arsenal 2003/2004 laut Khedira "großartige Teams" daran gescheitert.

Mehr News und Videos
FC Bayern München v FC Augsburg - Bundesliga
News

Bayern-Noten: Urbig patzt, Offensive enttäuscht

  • 24.01.2026
  • 19:49 Uhr

FC Bayern - Baum nach Augsburg-Sieg: "Das ist Schöne am Fußball"

  • Video
  • 02:08 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Max Eberl fordert klare Reaktion in der Champions League

  • Video
  • 02:05 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Joshua Kimmich mit klarer Ansage nach Pleite

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0

Schlotterbeck sicher: "Haben uns das Glück erarbeitet"

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
Schmitt verlor seine ersten beiden Spiele
News

Krösche: Schmitt bleibt Interimscoach gegen Tottenham

  • 24.01.2026
  • 19:16 Uhr
Erstmals seit Ende 2024 auf dem Platz: Benjamin Henrichs
News

Nach 400 Tagen: Henrichs gibt Comeback

  • 24.01.2026
  • 19:03 Uhr
Kimmich
News

FCB-Stimmen: "Nicht das Toplevel, das wir bringen wollten"

  • 24.01.2026
  • 18:48 Uhr
Jubel zum Tor zum 2:0 durch Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09), GER, FC Bayern Muenchen vs. Royale Union Saint-Gilloise, Fussball, UEFA Champions League, Liga-Phase, 7. Spieltag, Saison 2025 2026,...
News

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 1:2

  • 24.01.2026
  • 18:08 Uhr
Eintracht
News

Nächste SGE-Pleite mit drei Gegentoren - Bayer und RB siegen

  • 24.01.2026
  • 17:44 Uhr