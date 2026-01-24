Der FC Bayern München hat mit dem sensationellen 1:2 gegen den FC Augsburg die Chance auf seine erste ungeschlagene Bundesliga-Saison verspielt. Für besonders großen Jubel sorgte das bei den Fans von Bayer Leverkusen.

In der Bundesliga ist der FC Bayern München der Konkurrenz trotz der ersten Saisonpleite weit enteilt.

Doch zumindest eine Bestmarke kann der Rekordmeister diese Saison nicht mehr egalisieren: Nach Münchens erster Saisonpleite beim 1:2 gegen den FC Augsburg bleibt Bayer Leverkusen weiter der einzige Klub, der eine komplette Bundesliga-Saison ungeschlagen überstand.

Und genau das feierten die Leverkusen-Fans nach dem 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. "Ungeschlagen Meister, SVB (SV Bayer, d. Red.)", sangen die Anhänger der Werkself in der BayArena nach dem Schlusspfiff - ein Seitenhieb gegen den strauchelnden FC Bayern.

Unter Trainer Xabi Alonso blieben die Leverkusener in der Saison 2023/24 - auch dank diverser später Comebacks - an allen 34 Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen, wurden Meister und gewannen den DFB-Pokal.