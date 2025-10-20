3. Spieltag in der Champions League
Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker
- Veröffentlicht: 20.10.2025
- 15:38 Uhr
Am 3. Spieltag trifft Bayer Leverkusen in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.
In der Champions League wartet auf Bayer Leverkusen am 3. Spieltag eine absolute Mammutaufgabe.
Die "Werkself" trifft auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und steht vor der Partie schon ein wenig unter Druck. Die ersten beiden Spiele der CL-Saison spielte Bayer jeweils unentschieden.
Anders als die Franzosen: Die Mannschaft von Luis Enrique gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (4:0) als auch gegen den FC Barcelona (2:1) und kann eine makellose Bilanz aufweisen.
Hinzu kommt, dass PSG wohl wieder auf Ousmane Dembele zurückgreifen kann. Der Ballon-d'Or-Sieger musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung seit Anfang September passen, soll gegen Leverkusen laut "AFP" aber wieder im Kader stehen.
Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?
- Spiel: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
- Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag
- Datum: 21. Oktober 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: BayArena (Leverkusen)
Champions-League-Topspiel live: Läuft Leverkusen vs. PSG im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und PSG wird nicht im Free-TV übertragen.
Leverkusen empfängt Paris live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Leverkusen - PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions-League im Livestream: Wer zeigt Bayer Leverkusen gegen PSG live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
PSG zu Gast in Leverkusen live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?
Einen Ticker zu Bayer Leverkusen - PSG gibt es wie gewohnt auf ran.de.
