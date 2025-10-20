2. bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Schalke 04 mit geheimer Stärke – Kapitän Kenan Karaman erklärt den Erfolgsfaktor in der 2. Bundesliga
- Aktualisiert: 20.10.2025
- 16:44 Uhr
- ran.de
Schalke 04 hat sein Erfolgsrezept gefunden: frühe Tore und eine stabile Defensive. Kapitän Kenan Karaman verrät, wie die Mannschaft das gezielt nutzt.
Beim FC Schalke 04 scheint sich ein klarer Trend abzuzeichnen. Die Mannschaft hat in dieser Saison der 2. Bundesliga eine auffällige Stärke entwickelt: frühe Tore.
Schon am ersten Spieltag gegen Hertha BSC ging das Team nach 23 Minuten mit 2:0 in Führung. Am 8. Spieltag gegen Arminia Bielefeld brauchten die "Königsblauen" dafür vier Minuten weniger, und zuletzt beim 3:0 bei Hannover 96 sorgte Moussa Sylla mit einem Doppelpack nach nur 14 Minuten für klare Verhältnisse.
Insgesamt erzielte Schalke in dieser Saison bereits sieben Treffer innerhalb der ersten 25 Minuten. Bemerkenswert: Alle vier Spiele, in denen die "Knappen" so früh trafen, gewannen die Gelsenkirchener am Ende auch.
Schalkes Erfolgsformel: Kenan Karaman erklärt den neuen Spielstil
Neben der Offensivstärke zu Beginn eines Spiels überzeugt derzeit vor allem die Defensive. Mit lediglich fünf Gegentoren stellt Schalke aktuell die beste Abwehr der Liga.
Kapitän Kenan Karaman erklärt den neuen Spielstil so: "Wir haben viele Ballgewinne am Anfang eines Spiels, wenn der Gegner von hinten viel herausspielen will. Das nutzen wir eiskalt aus. Das ist unser Spielstil, auch wenn manchmal etwas Glück dabei ist. Die schnellen Tore tun uns natürlich gut."
Als Nächstes wartet ein Doppelduell mit dem SV Darmstadt 98. Innerhalb weniger Tage treffen beide Teams in Liga und DFB-Pokal aufeinander – für die Lilien gleich zweimal die Chance, Schalkes frühe Offensivphasen zu stoppen.