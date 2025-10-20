Am 3. Spieltag trifft Bayer Leverkusen in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker. In der Champions League wartet auf Bayer Leverkusen am 3. Spieltag eine absolute Mammutaufgabe. Die "Werkself" trifft auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und steht vor der Partie schon ein wenig unter Druck. Die ersten beiden Spiele der CL-Saison spielte Bayer jeweils unentschieden. Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain: Champions League am 3. Spieltag im Liveticker Anders als die Franzosen: Die Mannschaft von Luis Enrique gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (4:0) als auch gegen den FC Barcelona (2:1) und kann eine makellose Bilanz aufweisen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Hinzu kommt, dass PSG wohl wieder auf Ousmane Dembele zurückgreifen kann. Der Ballon-d'Or-Sieger musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung seit Anfang September passen, soll gegen Leverkusen laut "AFP" aber wieder im Kader stehen.

Anzeige

+++ Update, 21.10., 22.54 Uhr: Paris zeigt Leverkusen die Grenzen auf +++ Paris dominierte auch nach dem Seitenwechsel und baute das Ergebnis weiter aus. Auch der Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele konnte sich in die lange Torschützenliste eintragen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 21.10., 21.50 Uhr: PSG führt nach Chaos-Halbzeit deutlich gegen Leverkusen +++ Ein Highlight jagt das nächste in der ersten Halbzeit: Paris geht nach sieben Minuten durch Ex-Frankfurter Pacho in Führung. Bis zur 25. Minute bleibt es zunächst ruhig, dann bekommt Leverkusen einen Strafstoß – Alejandro Grimaldo trifft jedoch nur den Pfosten. Kurz darauf wird es turbulent: Nach einem Ellbogen gegen Désiré Doué sieht Leverkusens Kapitän Robert Andrich die Rote Karte und muss vom Platz. Nur fünf Minuten später fliegt auf der anderen Seite auch Paris-Verteidiger Zabarnyi nach einer Notbremse vom Feld. Den fälligen Strafstoß verwandelt Garcia. Danach schlägt PSG innerhalb von sieben Minuten gleich dreimal zu und bringt sich komfortabel mit 4:1 in Führung.

+++ Update, 21.10., 19:51 Uhr: Die Aufstellungen gegen Paris Saint-Germain +++ Bayer Leverkusen: Flekken - Andrich, Bade, Tapsoba - Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo - Echeverri, Poku - Kofane Paris Saint-Germain: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu - Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Anzeige

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt? Spiel: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain

Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag

Datum: 21. Oktober 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Anzeige

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Leverkusen vs. PSG im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und PSG wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

Leverkusen empfängt Paris heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Leverkusen - PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

Champions-League heute im Livestream: Wer zeigt Bayer Leverkusen gegen PSG live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Anzeige

PSG zu Gast in Leverkusen heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel? Einen Ticker zu Bayer Leverkusen - PSG gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain

Datum und Uhrzeit: 21. Oktober 2025; 21:00 Uhr

Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Free-TV: -

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

Liveticker: ran.de