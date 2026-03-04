Bayer 04 Leverkusen empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Arsenal. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Ersten der Gruppenphase, FC Arsenal.

Die Leverkusener setzten sich nach Platz 16 in der Tabelle in der Playoff-Runde in zwei Spielen mit insgesamt 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch. Arsenal blieb dieser Zwischenschritt durch die Top-8-Platzierung erspart.

Die Londoner waren das einzige Team, das in allen acht Gruppenspielen als Sieger vom Platz ging. Dabei haben sie ein erachtliches Torverhältnis von 23:4 Toren erzielt.