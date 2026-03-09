Der FC Bayern muss in der Champions League am Dienstag auswärts bei Atalanta Bergamo ran. Müssen sich die Fans auf ähnliche Schikanen einstellen wie zuletzt die Anhänger von Borussia Dortmund?

Für Atalanta Bergamo sind es in der Champions League derzeit deutsche Wochen.

In der Playoff-Runde setzten sich die Lombarden gegen Borussia Dortmund durch, jetzt will der FC Bayern München seinen Erzrivalen quasi "rächen".

Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (21:00 Uhr im Liveticker) müssen die Bayern zunächst in Bergamo ran.

Doch das Spiel steht aus Fansicht unter einem zweifelhaften Stern. Denn die BVB-Anhänger erlebten bei ihrem Trip nach Italien vor zwei Wochen unschöne Schikanen. So wurde etwa 300 Fans bereits die Ausreise aus Deutschland nach Italien verwehrt. Anhänger der "Schwarz-Gelben", die bereits vor Ort waren, bekamen teilweise in ihren Unterkünften Besuch von der örtlichen Polizei.