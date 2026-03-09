- Anzeige -
champions League

FC Bayern München: Drohen den FCB-Fans in Bergamo ähnliche Schikanen wie den BVB-Anhängern?

  • Veröffentlicht: 09.03.2026
  • 13:02 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern muss in der Champions League am Dienstag auswärts bei Atalanta Bergamo ran. Müssen sich die Fans auf ähnliche Schikanen einstellen wie zuletzt die Anhänger von Borussia Dortmund?

Für Atalanta Bergamo sind es in der Champions League derzeit deutsche Wochen.

In der Playoff-Runde setzten sich die Lombarden gegen Borussia Dortmund durch, jetzt will der FC Bayern München seinen Erzrivalen quasi "rächen".

Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (21:00 Uhr im Liveticker) müssen die Bayern zunächst in Bergamo ran.

Doch das Spiel steht aus Fansicht unter einem zweifelhaften Stern. Denn die BVB-Anhänger erlebten bei ihrem Trip nach Italien vor zwei Wochen unschöne Schikanen. So wurde etwa 300 Fans bereits die Ausreise aus Deutschland nach Italien verwehrt. Anhänger der "Schwarz-Gelben", die bereits vor Ort waren, bekamen teilweise in ihren Unterkünften Besuch von der örtlichen Polizei.

BVB- und SGE-Fans schikaniert: Italien für deutsche Fans kein schönes Pflaster

Die organisierte Fanszene des BVB verzichtete nach den Vorfällen, die laut Mitteilung des "Bündnis Südtribüne Dortmund" "in fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz ein Novum" darstellten, auf ihren Support und trat die Reise zum Teil gar nicht an. Zumindest eine kleine Schar an Dortmunder Fans war dennoch im Stadion vor Ort.

Damit stellt sich die Frage: Müssen sich die Bayern-Fans auf ähnliche unschöne Situationen einstellen? Zumindest erscheint es möglich, dass Fans vor Ort mit verstärkten Kontrollen rechnen müssen. Beim Gastspiel von Eintracht Frankfurt in der Champions-League-Ligaphase bei der SSC Neapel erhielten SGE-Fans keine Eintrittskarten, der Zutritt zum Stadion wurde untersagt.

Die italienischen Behörden sind also durchaus für repressive Maßnahmen berüchtigt, weshalb sich auch die Anhänger des Rekordmeisters auf schwierige Bedingungen einstellen sollten. Bislang sind jedoch keine Berichte über etwaige Schikanen gegen Bayern-Fans vor Ort oder bei der Abreise aus Deutschland bekannt.

