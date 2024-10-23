- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26 live: Highlights im Free-TV und im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 08:44 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 11.03. ab 23:05 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 11. März 2026; 23:05 Uhr
Mehr News und Videos
LEVERKUSEN Leverkusen team photo during the UEFA Champions League match between Bayer 04 Leverkusen and Olympiakos Piraeus at the BayArena on February 24, 2026, in Leverkusen, Germany. BART STOUTJE...
News

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im Free-TV, Livestream und Ticker?

  • 09.03.2026
  • 10:38 Uhr
KANE Harry Team FC Bayern Muenchen jubelt nach seinem 11m Tor mit KIMMICH Joshua und STANISIC Josip DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.202...
News

Champions League: Atalanta Bergamo vs. Bayern München - Wer überträgt das Match im TV, Stream & Liveticker?

  • 09.03.2026
  • 10:32 Uhr
MLS, Fussball Herren, USA MLS Cup Playoffs-Eastern Conference Semifinal-Inter Miami CF at FC Cincinnati Nov 23, 2025; Cincinnati, Ohio, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) reacts after a ...
News

Schwere Vorwürfe: Daran scheiterte Messi-Rückkehr zu Barca

  • 09.03.2026
  • 10:13 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 2025/26 live: Spielplan,  deutsche Teams, TV-Übertragung und Stream

  • 09.03.2026
  • 09:38 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 09.03.2026
  • 09:33 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 09.03.2026
  • 08:43 Uhr
Kehl ist zufrieden
News

Rekord-Transfer? BVB beobachtet wohl Ex-Bayer-Star

  • 09.03.2026
  • 08:18 Uhr
10.02.2018, xmhx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - FC Schalke 04, emspor, v.l. Javi Martinez (FC Bayern Muenchen), James Rodriguez (FC Bayern Muenchen), Wechsel, Auswechslung Muenchen **...
News

Bayern-Legende flieht vor dem Nahost-Krieg

  • 09.03.2026
  • 08:01 Uhr
March 8, 2026, Estádio da Luz, Lisbon, Portugal, Liga Portugal Season 2025-26: S.L.Benfica vs FC Porto; Head Coach José Mourinho of SL Benfica *** March 8, 2026, Estádio da Luz, Lisbon, Portugal, L...
News

Wieder Rot: Neuer Eklat um Mourinho bei Benfica

  • 09.03.2026
  • 07:39 Uhr
BrandtUpdate
News

BVB: Das sind die Gründe für den Brandt-Abschied

  • 09.03.2026
  • 07:07 Uhr