Borussia Dortmund muss im Playoff-Rückspiel in der Champions League ohne die Unterstützung der aktiven Fanszene auskommen.

Die organisierten Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verzichten am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker) auf den Besuch des Play-off-Rückspiels in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Das gab das Bündnis Südtribüne Dortmund am Dienstag bekannt und nannte als Begründung Repressalien, die "in fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz ein Novum für uns darstellen".

An deutschen Flughäfen sollen laut Mitteilung des Fan-Zusammenschlusses "bis zu 300 Anhänger (...) aus fadenscheinigen Gründen an dem Besuch des Spiels gehindert werden. Daraus folgte für viele Fans ein regelrechter Spießrutenlauf, der sowohl am Flugsteig als auch im Flugzeug und in ausgiebigen Kontrollen und/oder weiteren Ausreiseverboten samt Meldeauflagen endete." Fans, die sich bereits in Italien aufhielten, seien in ihren Unterkünften zudem von der italienischen Polizei aufgesucht worden.