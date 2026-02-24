Champions League
Borussia Dortmund: BVB ohne organisierte Fanszene in Bergamo
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 16:31 Uhr
- SID
Borussia Dortmund muss im Playoff-Rückspiel in der Champions League ohne die Unterstützung der aktiven Fanszene auskommen.
Die organisierten Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verzichten am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker) auf den Besuch des Play-off-Rückspiels in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Das gab das Bündnis Südtribüne Dortmund am Dienstag bekannt und nannte als Begründung Repressalien, die "in fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz ein Novum für uns darstellen".
An deutschen Flughäfen sollen laut Mitteilung des Fan-Zusammenschlusses "bis zu 300 Anhänger (...) aus fadenscheinigen Gründen an dem Besuch des Spiels gehindert werden. Daraus folgte für viele Fans ein regelrechter Spießrutenlauf, der sowohl am Flugsteig als auch im Flugzeug und in ausgiebigen Kontrollen und/oder weiteren Ausreiseverboten samt Meldeauflagen endete." Fans, die sich bereits in Italien aufhielten, seien in ihren Unterkünften zudem von der italienischen Polizei aufgesucht worden.
Champions League: Ausgangslage für Dortmund gut
Die Fanszene kündigte zudem an, dass sie die genannten Maßnahmen zusammen mit der Fanhilfe Dortmund einer umfassenden Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte zuführen werden. "Aufgrund der bereits erstrittenen Entscheidungen im Eilverfahren, die allesamt zugunsten der betroffenen Fans ausgefallen sind, sind wir zuversichtlich, dass eine derartige Vorgehensweise nicht zur Praxis werden kann", heißt es in dem Statement.
Der BVB gewann das Hinspiel vergangene Woche mit 2:0 durch die Tore von Serhou Guirassy und Maxi Beier - eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Trainer Niko Kovač mahnte bei "Sky" dennoch zur Vorsicht: "Wir müssen nach Bergamo: kleines Stadion, gute Unterstützung durch die Fans. Das wird ein heißer Tanz. Wenn ein frühes Tor fällt, kann vieles passieren. Wir sind gewarnt und müssen alles investieren. Genauso viel wie im Hinspiel und nicht weniger – dann können wir es schaffen. Es wird mit Sicherheit ein schwieriges Spiel."
