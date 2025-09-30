Anzeige
Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao: Niko Kovac setzt auf Serhou Guirassy – Hoffnung auf ersten Champions-League-Sieg

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 17:09 Uhr
  • SID

Borussia Dortmund hofft auf den ersten Champions-League-Sieg der Saison gegen Athletic Bilbao. Mit Serhou Guirassy zurück im Team setzt Niko Kovac auf seine "Torgarantie".

Borussia Dortmund kann im zweiten Champions-League-Spiel der Saison am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) gegen Athletic Bilbao mit Serhou Guirassy planen.

Der Torjäger habe "das Abschlusstraining absolviert - wie auch vor dem Mainz-Spiel", sagte Trainer Niko Kovac: "Es war alles gut, ich gehe davon aus, dass es keine Überraschung geben wird. Serhou hat für uns sehr viele Tore und auch sehr viele wichtige Tore gemacht."

In der Liga in Mainz am Samstag hatte der Stürmer kurzfristig passen müssen. "Das hat mir nicht gepasst, aber wir mussten es passend machen", kommentierte Kovac. Beim 2:0 trafen Daniel Svensson und der formstarke Karim Adeyemi - jeweils auf Vorarbeit von Julian Brandt.

Nach dem wilden 4:4 zum Auftakt der Königsklasse bei Juventus Turin hofft der Coach auf den ersten Sieg - gleichzeitig warnte er vor dem Gegner. Bilbao habe "Qualität", jeder Spieler sei "technisch sehr sauber und fein", sagte Kovac.

Dortmund gegen Bilbao: Niko Kovac zufrieden mit Defensive

"Der Zusammenhalt von Athletic Bilbao ist immens groß, die Identifikation mit diesem Klub, dieser Region ist sehr groß." Dies könne ein zusätzlicher "Motivationsfaktor" sein, generell sei Bilbao "kompakt, homogen, gut umschaltend".

Er sei mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden, insbesondere mit der defensiven Stabilität. "Das war das Thema, das ich angesprochen habe. Da wollte ich ansetzen", sagte Kovac: "Wir haben zu viele Gegentreffer kassiert, aber das haben wir jetzt sehr gut hinbekommen. Jeder einzelne ist gewillt, aber er muss auch. Sonst wird es schwieriger für uns als Mannschaft."

