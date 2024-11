Am 4. Spieltag der UEFA Champions League trifft Borussia Dortmund auf Sturm Graz. Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream? ran hat alle Infos für euch gesammelt.

Update, 5.11, 22:53 Uhr: BVB holt 1:0-Sieg gegen Sturm Graz Borussia Dortmund sichert sich einen Arbeitssieg und gewinnt dank eines späten Treffers 1:0 gegen Sturm Graz! Die Gastgeber hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle, doch Torchancen gab es trotz einiger Standards nur wenige. Der Doublesieger aus Österreich hätte eine kurze Schwächephase des BVB beinahe ausgenutzt, Biereth köpfte am ersten Pfosten wuchtig nur knapp vorbei (71.). In der Schlussphase plätscherte das Spiel eigentlich vor sich hin, weil bei der Borussia merklich die Kräfte schwanden. Doch am Ende bestrafte der BVB einen Aufbaufehler der Gäste und Joker Malen vollendete einen schnellen Umschaltmoment kurz vor Abpfiff (85.). Damit fährt Dortmund den dritten Sieg in der Königsklasse ein und ist am Wochenende in Mainz gefordert. Danke fürs Mitlesen!

Update, 5.11, 21:49 Uhr: BVB vs. Sturm Graz zur Halbzeit torlos Borussia Dortmund und Sturm Graz verabschieden sich mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Der BVB startete mit vielen Angriffen über die Außenbahnen einer davon mündete in einer Doppelchance von Sabitzer und Beier, doch Scherpen parierte (15.). Danach kam Sturm Graz besser ins Spiel, weil der BVB den Fuß etwas vom Fuß nahm und Gazibegović konnte eine Lücke in Dortmunds Hintermannschaft nicht für die Führung nutzen (31.). Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gastgeber noch mal die Schlagzahl, doch Beier stand bei einem Kopfball von Bensebaïni entscheidend im Weg (42.) und kurz darauf versuchte es der Neuzugang selbst, bei seinem Flaschuss blockte allerdings Kiteishvili vor der Linie (43.). Dortmund spielt gut nach vorne und steht hinten stabil, doch noch fehlen die Tore!

Update, 5.11., 19:50 Uhr: Borussia Dortmund vs. Sturm Graz - Die Aufstellungen Keine Änderungen für Sahin: Auch aufgrund der Verletztenmisere stellt der BVB-Coach die gleiche Elf wie beim Sieg gegen RB Leipzig auf den Platz. Waldemar Anton, dessen Einsatz bis heute noch als fraglich galt, steht nicht im Kader der Borussen. Der nächste Ausfall für den BVB also! Borussia Dortmund: Meyer - Groß, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Nmecha, Brandt - Beier, Guirassy, Gittens Sturm Graz: Scherpen - Johnston, Aiwu, Lavalee, Gazibegovic - Chukwuani, Yalcouye, Kiteishvili, Boving - Biereth, Jatta Borussia Dortmund gegen Sturm Graz im CL-Liveticker Zwei Wochen nach dem Debakel gegen Real Madrid wartet das nächste Champions-League-Duell auf Borussia Dortmund: Der BVB empfängt am 4. Spieltag der Königsklasse Sturm Graz. Vor dem 2:5 in Madrid hatten die Borussen mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen überzeugenden Auftakt in die Champions League hingelegt. Nun gilt es für das Team von Nuri Sahin weitere Punkte einzufahren, um sich im oberen Bereich der Tabelle der neuen Ligaphase festzusetzen. Personell haben die Schwarz-Gelben allerdings weiterhin mit mehreren Ausfällen zu kämpfen: Stammkeeper Gregor Kobel wird erneut fehlen, Waldemar Anton bleibt wohl bis kurz vor dem Anpfiff offen, ähnlich sieht es bei Ramy Bensebaini und Jamie Gittens aus. Marcel Sabitzer hat sich indes fit gemeldet. Gegner Sturm Graz läuft in der österreichischen Bundesliga momentan in Topform auf: Mit acht Siegen aus zwölf Spielen stehen die Grazer an der Tabellenspitze. Nicht ganz so gut sieht es in der Champions League aus, wo der Sportklub bisher drei von drei Spielen verloren hat. Wer zeigt die CL-Partie zwischen dem BVB und Sturm Graz im TV und Stream? Und wo gibt es einen Liveticker? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Borussia Dortmund gegen Sturm Graz heute live: Wann und wo findet das Champions-League-Spiel statt? Paarung: Borussia Dortmund vs. Sturm Graz

Wettbewerb: Champions League 2024/25, 4. Spieltag

Datum: 5. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB gegen Graz heute live: Wer überträgt die Partie live im Free-TV? Niemand. Die Champions-League-Partie Borussia Dortmund gegen Sturm Graz läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Borussia Dortmund gegen Sturm Graz im CL-Liveticker

Dortmund gegen Graz heute live: Wo läuft die Partie im Pay-TV? Die Begegnung wird exklusiv auf DAZN übertragen und kann über den linearen Kanal DAZN 1 verfolgt werden. Der Sender lässt sich zu bestehenden Pay-TV-Verträgen hinzubuchen.

BVB vs. SK Sturm Graz heute live: Wo wird das Spiel im Livestream übertragen? Die Rechte für die Übertagung der Partie liegen beim Streaming-Anbieter DAZN. Um den Livestream abrufen zu können, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Borussia Dortmund empfängt Sturm Graz heute live: Wo gibt's einen Liveticker? Einen Liveticker findet ihr sowohl auf ran.de als auch in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Borussia Dortmund gegen Sturm Graz im CL-Liveticker

Borussia Dortmund gegen Sturm Graz heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Spiel: Borussia Dortmund vs. Sturm Graz

Datum und Uhrzeit: 5. November 2024, 21 Uhr

Trainer: Nuri Sahin (BVB), Christian Ilzer (Sturm Graz)

Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 1

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de , ran-App